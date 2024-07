İzlandalı rock grubu Kaleo, İstanbul'da konser verdi

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belçikalı indie rock gruplarından Balthazar'ın gitar vokali ve Jinte Deprez'ın solo projesi J.Bernardt'ın açılışını yaptığı konserde, solist Sena Şener de sahne aldı.

İsimlerini Hawai dilinde "ses" anlamına gelen "Kaleo"dan alan ve 2 yıl aradan sonra yeniden İstanbul sahneye çıkan grubun vokalisti JJ Julius, "En favori şehirlerimden biri olan İstanbul'da yeniden sizinle buluştuğum için çok mutluyum" ifade etti.

"Way Down We Go" şarkısında ise dinleyiciler gruba eşlik etti.