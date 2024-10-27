'İzlerin Yolunda' 78’den bugüne ışık tutuyor

Mimar ve yaşam savunucusu Birsen Tanyeri dün TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde “İzlerin Yolunda” adlı kitabının tanıtım ve imza günü etkinliğini gerçekleştirdi.

Kendisi de 78 kuşağından biri olan Tanyeri, kitabında Türkiye’nin mücadele tarihine değindi. 80 öncesi eğitim ile sonrasındaki eğitimi karşılaştırdı.

İmza gününde konuşan Tanyeri, kitabında herkesin özellikle de de kadınlar ve kız çocuklarının kendilerinden bir şey bulacağını belirtti.

Tanyeri, “Cumhuriyetin yoksul kız ve erkek çocuklarına sunduğu laik, bilimsel, parasız eğitim sayesinde yetişen ülkenin dört bir yanındaki aydın, özgüvenli, ülkesini seven gençlerin mücadelesi anlatılıyor. Tam bağımsız Türkiye şiarıyla ülkemizde devrimci mücadelenin ateşini yakan 68 kuşağının izlerinden giden 78 kuşağının mücadelesini tarihsel kesitler halinde sunuyor. 12 Eylül Darbesi’yle başta eğitim olmak üzere aydınlanma, bilinçlenme, demokratik hak ve talepler, örgütlenme gibi hayatın her alanında yaşanan alt üst oluşun izlerini görüyoruz bu kitapta” ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğumuz sistemin toplumsal dayanışmayı ortadan kaldırdığını vurgulayan Tanyeri, kitabını gelecek kuşaklara ithaf etti. Tanyeri, “Dayatılan sistemin, Türkiye’nin en iyi okullarında okuyan zeki, çalışkan çocukların, gençlerin üzerinden darbeler yoluyla buldozer gibi geçerken aile bireylerini, toplumsal dayanışmayı da darmadağın ettiğini, insanları yalnızlaştırıp esir aldığını görüyoruz. Bu kitap, ‘İzlerin Yolunda’n giderek gerçeklere ulaşmak isteyen gelecek kuşaklara armağan olsun diye yazıldı” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Tanyeri, etkinliğin ardından Gezi için Adalet Nöbetinin 915’inci gününe katılarak destek verdi.