İZMAR altıncı şubesini Doğanlar’da açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış ruhunu yeniden canlandırmak, İzmirlileri güvenli ve uygun fiyatlı alışverişle buluşturmak için hayata geçirdiği İZMAR mağazalarına bir yenisi daha eklendi. Bornova Doğanlar'daki altıncı şubenin açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, İZTARIM Yönetim Kurulu Başkanı Candaş Yeter, İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Doğanlar Şubesi’nde ilk alışverişi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Ülkenin durumu ortada. Ekonomi her şeye hükmediyor. Ekonomi nedeniyle kültürel yaşam, sosyal yaşam, siyasi yaşam her şey etkileniyor. Ekonomi toplumda en belirleyici faktör. Dolayısıyla biz kökten bir müdahaleyle ekonomik olarak insanları rahatlatırsak, tüm yaşamına katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Bu doğrultuda TANSAŞ benzeri bir uygulamayı başlattık ama burada acil ihtiyaçlar, önemli ihtiyaçlar sağlansın istedik. Onlara özen gösteriyoruz. Süreç içinde insanlarımız İZMAR’ları gerçekçi bir şekilde sahiplenecek diye düşünüyorum. İzmirlilerden gördüğümüz tepkiler çok olumlu. Her yerden teklifler alıyoruz. O ilçelerde de gereken girişimlerde bulunacağız. İZMAR’ların sayısını artırmaya devam edeceğiz. İnsanlar memnun. Onlar memnun olunca bizler de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

İZMAR Doğanlar şubesinden alışverişini yapan Zekiye Ayan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet görüyoruz, memnunuz. Ben Pınarbaşı’ndan geldim buraya; oraya da istiyoruz. Fiyatlar hesaplı ama emekli aylığıyla her şeyi alamıyoruz. Eskiden TANSAŞ’larımız vardı şimdi yayılsın yine. Her yere istiyoruz. Belediyenin işletmeleri her zaman temiz oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“DİĞER MARKETLERDE HER GÜN FİŞLER DEĞİŞİYOR”

Emekli yurttaş Hacı Kasım Özdemir, “Başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok ihtiyaç vardı. Bu peyniri, tereyağını başka yerde bulamıyorduk. Ürünler güzel ve fiyatları uygun. Diğer marketlerde her gün fiş değişiyor. Ben Ege Üniversitesi’nden emekliyim. Aldığım para 14 bin 800 lira, hiçbir şeye yetmiyor. Emeklilerin halinin düşünülmesi gerekiyor” dedi.

Oya Topuzoğlu ise “Bu marketin açılmasını dört gözle bekliyorduk. Bizim için çok iyi oldu. Daha sağlıklı, daha kaliteli ürünler satıldığı için mutluyuz. Fiyatları çok uygun. Devamlı geliriz inşallah. Kasap ürünleri taze, çok güzel. Zeytinyağı da çok hoşumuza gitti” ifadelerini kullandı.

İLK HEDEF 20 ŞUBE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından vatandaşların talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda yayılmaya devam eden İZMAR’lar Bornova Doğanlar’ın yanı sıra Bornova Çamdibi, Karşıyaka Girne, Karabağlar Bozyaka, Gaziemir ve Menemen Ulukent olmak üzere 6 şubeyle İzmirlileri uygun fiyatlı alışverişle buluşturuyor. Halkın yoğun talebiyle karşılanan İZMAR’lar ilk etapta İzmir genelinde 20 şubeye ulaştırılması hedefliyor. Kemeraltı Balıkçılar, Bornova Özkanlar ve Erzene, Bayraklı Org. Nafiz Gürman’da yeni İZMAR şubeselerinin açılması için çalışmalar sürüyor. İZMAR mağazalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, Halk Ekmek ile Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su, ile kooperatiflerden alınan ürünler tek çatı altında uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılmaya devam edecek.

TEMEL İHTİYAÇLAR UYGUN FİYATLARLA RAFLARDA

İZMAR mağazalarında 1,5 kilogramlık İZMAR Yoğurt 60 liradan, 1 kilogramlık İZMAR Tereyağı 325 liradan, İZMAR Natural Sızma Zeytinyağı 1250 liradan, 5 litre Ayçiçek yağı 380 liradan, 1 kilogram dana kıyma et 575 liradan, 1 kilogram dana kuşbaşı et 650 liradan, 16’lı tuvalet kağıdı 80 liradan, 1 kilogram bulgur 25 liradan, 1 kilogram kuru fasulye 52 lira 50 kuruştan, 1 kilogram baldo pirinç 72 liradan, 2 kilogram un 37 lira 50 kuruştan, 5 kilogram toz şeker 195 liradan, 1 kilogram çay 150 liradan, 5 litrelik Şaşal Su 20 liradan, 1 kilogram tam yağlı peynir 195 liradan, 30’lu yumurta 115 liradan, 500 gram yağlı siyah zeytin 85 liradan, 675 mililitre bulaşık deterjanı 45 liradan, 2,97 litrelik sıvı çamaşır deterjanı 175 liradan, 7 kilogram toz çamaşır deterjanı 299 liradan satışa sunuluyor.