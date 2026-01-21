İZMAR’da indirim yüzde 50, Kent Lokantaları’nda yemek 25 TL olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, güne sosyal medyadan İzmirlilere seslenerek başladı. Türkiye’de giderek ağırlaşan ekonomik koşullara karşı İzmirlilerin her alanda yükünü hafifletmeye yönelik projeleri hayata geçiren Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış mağazaları İZMAR ve Kent Lokantaları’yla ilgili yeni müjdeler paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla yaptığı toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaşan Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in sosyoekonomik açıdan sıkıntılı bölgelerine yönelik yeni adımlar atacaklarını söyledi. Bu bölgelerde yurttaşların yanında olmayı daha da güçlendirmek istediklerini belirten Tugay, İZMAR’ların bu mahallelerde yaygınlaştırılacağını açıkladı.

İZMAR’larda halen ürünlerin piyasa fiyatlarına göre yüzde 20–25 daha uygun satıldığını hatırlatan Tugay, “Bu marketleri dezavantajlı, yoksulluğun daha yoğun yaşandığı mahallelerimizde açalım ve fiyatları daha da aşağı çekelim istiyoruz. Piyasa fiyatına göre yüzde 20–25 daha uygun sattığımız ürünleri, yüzde 50 indirimli sunmayı hedefliyoruz. Böylece çok daha ucuz fiyatlarla ürünlerin satıldığı marketleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

YENİ AÇILACAK KENT LOKANTLARI’NDA YEMEK 25 LİRAYA İNECEK

Kent Lokantaları’na ilişkin müjdeyi paylaşan Tugay, halen dört kap yemekten oluşan menünün 50 liradan yurttaşlara sunulduğunu ve bu hizmetten binlerce kişinin yararlandığını belirtti. Tugay, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde yeni kent lokantaları açmayı ve bu lokantalarda yemek fiyatını 25 lira olarak belirlemeyi planladıklarını açıkladı. Açılması planlanan mahallelere ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ifade eden Tugay, İzmirlilere de çağrıda bulunarak, “Pek çok yurttaşımız kendi mahallesinde de kent lokantası açılmasını isteyecektir. Bu paylaşımla hangi mahallelerimizin daha fazla ihtiyacı olduğunu sizler de bizimle paylaşabilirsiniz. Herkesin yanında olmak, herkese destek olmak istiyoruz” dedi. Dayanışma vurgusu yapan Tugay, belediyenin çalışmalarına destek veren herkese teşekkür ederek, “İnşallah birlik ve beraberlik içinde zor günlerde birbirimizin yanında olacağız, insanlarımızı yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kent Lokantaları’nda günde iki bin kişilik yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla kentin beş noktasında hizmete açtığı Kent Lokantaları’nda bugüne kadar 700 bin porsiyon yemek sunuldu. Dayanışmayı büyüten “Askıda Yemek” uygulaması kapsamında ise yalnızca son iki ayda yapılan 5 bin bağış sayesinde binlerce yurttaş sıcak yemeğe ulaştı. 2024 yılı Haziran ayından bu yana hizmet veren Kent Lokantaları; Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar’da Kaymakamlık binasının karşısı, Menemen Mermerli Mahallesi ile Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde hafta içi her gün saat 11.30’dan itibaren hizmet veriyor. Kent Lokantaları’nda günlük yaklaşık iki bin kişilik yemek çıkarılıyor.

İZMAR 20 MAĞAZAYLA HİZMET VERİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tanzim satış projesi İZMAR, 19 sabit mağaza ve 1 gezici otobüs mağazasıyla toplam 20 şubede hizmet veriyor. Mağazalar, pazar günleri hariç haftanın altı günü 09.00–20.00 saatleri arasında İzmirlilere hizmet sunuyor. Yeni açılan Menemen ve Tire mağazalarının yanı sıra; Bayraklı’da Özkanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman, Bornova’da Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Buca ve Gediz, Karabağlar’da Bozyaka, Karşıyaka’da Girne ve Nergiz, Konak’ta Gültepe ve Kemeraltı, Menemen’de Ulukent, Gaziemir ve Aktepe, Aliağa ile Torbalı Ayrancılar’daki İZMAR mağazaları yurttaşlara hizmet veriyor. Ayrıca gezici mağaza, İZMAR şubesinin bulunmadığı noktalarda belirlenen program dahilinde İzmirlilerle buluşuyor.