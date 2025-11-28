İZMAR’ın 15’inci mağazası Gültepe’de açıldı

Tanzim satış mağazaları İZMAR, hizmete başladığı nisan ayından bugüne 15’inci mağazasına Konak Gültepe’de ulaştı. Yurttaşları aracısız sağlıklı, güvenli ve uygun fiyatlı alışverişle buluşturma hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından açılan mağazaların Gültepe şubesi Gazipaşa Caddesi üzerinde hizmete girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen yerli üreticiden alıp ürettiği et ve süt ürünleri, su ve Halk Ekmek ile kooperatiflerden alınarak hazırlanan uygun fiyatlı ürünler başta olmak üzere temel tüketim ürünleri market raflarında yerini aldı. Açıldığı andan itibaren Gültepelilerin ilgisiyle karşılanan İZMAR mağazası bölge halkının yüzünü güldürdü.

Mağazanın ilk alışverişini yapan Gülseren Ergüler, “Biz geçmiş TANSAŞ’ları çok arıyoruz. Diğer marketlere gidiyoruz, rafta ayrı fiyat kasada ayrı fiyat. Her şey geriye dönsün istiyoruz. Halkın önerileri çok önemli. Emekli maaşı ve harcamalar belli. Altından kalkamıyoruz. Yediğimiz gıdadan zehirlenmeyelim ve köylümüze, çiftçimize yardımcı olalım. Gıdanın güvenilir olması bizim için daha önemli. Fiyatlar da çok güzel” diye konuştu.

Tanzim satış ruhunun kente geri geldiğini söyleyen Musa Koç, “Eski TANSAŞ ruhunun canlandığını düşünüyorum. Bunun için çok mutluyum. Fiyatlar diğer mağazaların fiyatlarına oranla nispeten düşük. Önemli olan fiyat değil aslında kaliteli ürüne ulaşabilmek. Diğer mağazalarda çer çöp yiyorduk ama buraya kooperatif ürünlerinin gelmiş olması bizi çok memnun ediyor. Ben pide salonu işletiyorum. Bundan sonra etlerimizi buradan çektireceğiz. Hayırlı olsun, büyüsün gelişsin, eski TANSAŞ ruhu geri gelsin diye umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ufuk Asil ise, “Çok güzel mağazalar. İhtiyaç vardı. Hem ucuz, hem de temiz, güvenli. Malumunuz bu aralar hijyen olayı çok önemli. O yüzden çok olumlu karşılıyoruz. Diğer marketlerin hijyenden uzaklaştığını görüyoruz. Sattıkları ürünleri bilemiyoruz. Tarihi geçmiş ürünler satılıyor. Burasının daha güvenli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

15 MAĞAZAYA ULAŞTI

İZMAR, açıldığı nisan ayından bugüne 15 mağazaya ulaştı. Vatandaşlar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü 09.00-20.00 saatleri arasında İZMAR’ın Bayraklı’daki Özkanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Buca ve Gediz, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne, Konak’taki Gültepe ve Kemeraltı, Menemen’deki Ulukent, Gaziemir, Aliağa, Torbalı Ayrancılar şubelerinden alışveriş yapabiliyor.