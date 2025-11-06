İZMAR’ın iki yeni şubesi Buca’da hizmete açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış ruhuyla İzmirliyi güvenli ve sağlıklı alışverişle buluşturduğu İZMAR mağazaları, 13’üncü mağazasını Buca Yenigün Mahallesi’nde, 14’üncüsünü ise Gediz’de hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hizmete alınan iki yeni şubenin açılış töreni, Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki Buca mağazasının önünde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Enflasyon iki alanda çok fazla bel büküyor. Bir tanesi gıda, diğeri ise barınma. O nedenle bu marketler bizim için önemli. İZMAR’da hem gıdayı tüketen hem de üretenin hakkını gözeten bir politika ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün burada bir market açılışından çok daha fazlası için bir aradayız. Türkiye’de milyonlarca insanın en büyük derdi geçim sıkıntısı. On binlerce aile evlerinde tencerelerini kaynatmakta zorlanıyor. Sabit ücretle çalışan insanlar ay sonunu nasıl getireceklerini bilemiyor. Bu gerçeklere kulak tıkamadan çalışmak, hakkaniyeti, sosyal adaleti sağlamak bizim belediyecilikteki en önemli amaçlarımızdan. İZMAR, sağlıklı, güvenilir ve ekonomik ihtiyaç ürünlerini halkla buluşturmak için yola çıkan bir yapı. İZMAR’ın belediye ile halkın birlikte olduğu bir dayanışma ağı olduğuna da inanıyoruz” dedi.

Tugay, İzmirlilerin uygun fiyatlı ürünlere erişirken aynı zamanda yerli üreticiyi, kooperatifleri ve belediye iştiraklerini de desteklemiş olacaklarını belirterek “Burası yalnızca bir alışveriş noktası değil, İzmir’in üreteniyle tüketeni arasında bir güven köprüsü olacak. Vatandaşlarımızın yoğurt, çay, zeytinyağı gibi ürünlere gösterdiği ilgi bize bu projenin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Üreticimizin emeğini hak ettiği yere kavuştururken halkımızın sofrasına da bereket taşımız olacağız” diye konuştu.

Büyükşehir’in Buca’da devam eden yatırımları hakkında bilgi veren Tugay, “Buca Metrosu, İzmir’in en büyük yatırımı olarak devam ediyor. En geç iki yıl içeresinde Buca’yı şehrin merkeziyle, Gaziemir’deki Fuar İzmir’le buluşturmuş olacağız. Çok önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Bir diğeri de Buca’yı Bornova’ya bağlayacak olan Onat Tüneli. Tünelin açılması için sona gelinmiş durumda. Bağlantı yollarıyla beraber mümkün olan en kısa zamanda bu yolu açacağız ve trafiği büyük ölçüde rahatlatacağımızı düşünüyoruz. Bu iki proje tamamlandığında trafikte önemli bir mesafe almış olacağız. Bu şekilde Buca’mıza verdiğimiz sözlerin bir kısmını daha yerine getirmiş olacağız. Biz, bize adil şekilde hizmet etmenin yakıştığını düşünüyoruz. Bunu çok çalışarak gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Hiçbir ailenin sofrasının boş kalmadığı, hiçbir çocuğun geleceğe umutsuz bakmadığı, eşit, adil ve huzurlu İzmir’i sizlerle birlikte hep beraber kuracağız. İZMAR halk içindir, İzmir içindir. Yaşasın dayanışma” ifadelerini kullandı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın Buca’ya verdiği destek ve hizmetlerinden dolayı kendisine yürekten teşekkür ediyorum. İZMAR modeli, vatandaşının alım gücünün her geçen gün azaldığı ekonomik kriz döneminde yerelde kalkınmanın en önemli örneğidir. İZMAR, halkın gücünden doğan, üreticinin emeğiyle büyüyen bir dayanışma modelidir. İZMAR, piyasanın adil olmayan koşullarına karşı hemşehrilerimizi koruyan güçlü bir modeldir. İzmir’in dört bir yanında bu anlayışla büyüyen bir ekonomik ve sosyal adalet modeline hep birlikte tanıklık ediyoruz. Biz de Buca olarak bu halkçı vizyonun parçası olmaktan onur ve gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

İKİ MAĞAZA ALIŞVERİŞE AÇILDI

Açılış konuşmalarının ardından Tugay ve davetliler, mağazaların açılışını yaptı. Buca mağazasının ilk alışverişini yapan Tugay’a İZMAR’da iş başı yapan otizmli personel Toprak Tahir Kurt eşlik etti. Toprak Tahir Kurt’u tebrik eden Başkan Tugay kendisiyle bir süre sohbet etti. Ardından mağazanın ilk alışverişi yapıldı. Buca mağazasının yanı sıra Gediz ESHOT Garajı içerisinde yer alan İZMAR mağazası da hizmete açıldı.

Açılışın ardından mağazayı kullanan vatandaşlar İZMAR deneyimlerini aktardı. Gediz mağazasından alışveriş yapan Şenol Özen, “Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu tür yerlerin daha da çoğalmasını isteriz, ihtiyacımız var. Özellikle kaliteli ürüne ulaşmada daha güvenli olduğunu düşündüğümüz için bu tür yerlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kaliteye göre fiyatlar çok uygun. Özellikle kasap reyonunda. Bu da bizi sevindirdi. Umarım böyle devam eder” dedi.

Buca mağazasından alışveriş yapan Ersin Mengücek, “Çok beğendik. Diğer marketlere göre fiyatlar çok çok uygun. Hem fiyatlar uygun hem de ürünler üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşıyor. Yağı, peyniri, çayı kendi üretimleri. Burada satılan ürünlerin gerçekten kâr amacıyla satılmadığını içerideki fiyatlardan anladık. Memnun kaldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir katkıda bulundukları için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

14 MAĞAZAYA ULAŞTI

İZMAR, açıldığı nisan ayından bugüne 14 mağazaya ulaştı. Vatandaşlar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü 09.00-20.00 saatleri arasında İZMAR’ın Bayraklı’daki Özkanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne, Konak’taki Kemeraltı, Menemen’deki Ulukent, Gaziemir, Aliağa, Torbalı Ayrancılar ile son olarak Buca ve Gediz şubelerinden alışveriş yapabiliyor.