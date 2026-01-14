İzmir, 2026 yılında 30 fuar ve etkinliğe ev sahipliği yapacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 2026 yılında İZFAŞ ve farklı fuarcılık firmaları tarafından kentte toplam 30 fuar ve etkinlik düzenlenecek.

2025 yılında Fuar İzmir ile Kültürpark’ta 23 fuarın yanı sıra Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye Finali, Festival Voleybol İzmir 2025 Altyapılar Türkiye Şampiyonası, First Lego League yerel ve ulusal turnuvaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. İzmir’i ve sektörleri dünyayla buluşturan fuarlar, şehrin uluslararası bir ticaret ve kültür merkezi olma hedefini desteklerken iş dünyası ve ziyaretçiler için de yeni fırsatlar sundu.

4 binin üzerinde firmanın katılımcı olduğu fuarlar ve etkinlikler; Türkiye’nin dört yanından ve 120’yi aşkın ülkeden 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlarken, ortaya çıkan 100 milyonlarca liralık katma değer; kent ve ülke ekonomisine, istihdama, ihracata da katkı sağladı.

Ticaret Bakanlığı’nın istatistiklerine göre; Türkiye’nin 2025 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar doların üzerine çıktı. Faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine bakıldığında, 2025 yılında İzmir, doğal taştan lojistiğe, modadan üretim teknolojilerine kadar birçok sektörde düzenlenen fuarların da katkısıyla toplam 23,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili oldu.

İzmir, 2026 yılında da çok sayıda fuar ve etkinliğe ev sahipliği yapacak. İZFAŞ’ın organizasyonunda ya da farklı fuarcılık şirketleri tarafından Fuar İzmir ve Kültürpark’ta 30’un üzerinde fuar ile etkinlik düzenlenecek. Yıl boyunca farklı sektörlerden binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak organizasyonlar, İzmir’in ticaret, turizm ve tanıtım gücüne önemli katkı sağlamayı sürdürecek.

IF Wedding Fashion İzmir-19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı

2026 takviminin öne çıkan etkinlikleri arasında yer alan Avrupa’nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir-19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Fuar İzmir’de 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde, İzmir’de gerçekleşecek fuar; bu yıl da abiye, gelinlik, damatlık, aksesuar ve çocuk abiye ürün gruplarında en yeni koleksiyonları vitrine çıkaracak. 2027 modasının sergileneceği fuar, ünlü markaların yanı sıra genç tasarımcıların da sahne alacağı renkli defilelere ev sahipliği yapacak.

Tedarikçileri Fuarı’na ev sahipliği yapan Fuar İzmir’de, yılın ilk üç ayında IF Wedding Fashion İzmir’in yanı sıra 3-7 Şubat’ta AGROEXPO - Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 25-29 Mart’ta İZFURNEX-İzmir Mobilya Fuarı, 26-29 Mart’ta IMATECH-Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, 27-29 Mart’ta da OPTIC WORLD İZMİR-Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı gerçekleştirilecek. Yine yeni yılın ilk üç ayında, First Lego League yerel ve ulusal turnuvaları düzenlenecek.

Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından olan ve dünya doğal taş ticaretine yön veren Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 14-17 Nisan 2026 tarihleri arasında 31’inci kez kapılarını açacak. Yıl boyunca; 95. İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan İzmir Kitap Fuarı’na, Logistech-Uluslararası Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı’ndan gelecek yıl 20’ncisi gerçekleştirilecek TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’ne kadar düzenlenecek fuarların yüz binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.

İzmir, fuarlarıyla ve etkinlikleriyle uluslararası alanda adından söz ettirirken yeme içmeden turizme, ulaşımdan konaklamaya kadar tüm sektörlere katkı sağlayarak şehrin refahını ve Türkiye’nin ihracatını artırmaya devam edecek.

İZFAŞ, 2026’da Avrupa fuarcılık sektörünü İzmir’de buluşturacak

İzmir, 2026’da uluslararası ölçekte önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İZFAŞ, Avrupa fuarcılık endüstrisinin en prestijli buluşmalarından Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı’nı 3–5 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir’de düzenleyecek. Dünyanın farklı ülkelerinden 300’ün üzerinde fuar alanı işletmecisi, organizatör ve servis sağlayıcı firmanın üst düzey temsilcileri İzmir’de olacak. Kentin fuar ve kongre merkezi olma vizyonunu güçlendirecek konferans kapsamında çok sayıda uluslararası fuar organizasyonu ve iş birliğinin de şekillenmesi öngörülüyor. Panellerin ve atölyelerin yer alacağı konferansın Fuar İzmir’de düzenlenmesi, Türkiye ve İzmir için fuarcılık alanında önemli bir ivme ve prestij sağlayacak.

“Kenti uluslararası ölçekte daha güçlü bir fuarcılık merkezi haline getireceğiz”

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İzmir’de düzenlenen fuarların kentin üretim gücünü, sektörel çeşitliliğini ve organizasyon kapasitesini dünya ile buluşturan önemli platformlar haline geldiğini belirterek, “Fuarlar ve etkinlikler; ticari ilişkileri geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kültür, turizm ve şehir yaşamı gibi pek çok alana da katkı sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Cemil Tugay’ın, İzmir’i üretim, ihracat ve uluslararası iş birlikleri üzerinden büyütmeyi hedefleyen yaklaşımı, fuarcılık alanındaki çalışmalarımıza güçlü bir yön veriyor. Bu vizyon sayesinde İzmir, uluslararası fuarcılıkta güvenilirliği ve tercih edilirliği artan bir merkez olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, UFI’nin uluslararası bir konferansının 52 yıl sonra yeniden İzmir’de düzenlenmesi, kentimizin küresel ölçekteki görünürlüğünü pekiştirirken; 2026 yılı boyunca hayata geçirilecek fuar ve etkinliklerle İzmir’i uluslararası fuarcılıkta daha güçlü ve kalıcı bir merkez konumuna taşımayı hedefliyoruz” dedi.