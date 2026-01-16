Giriş / Abone Ol
İzmir 5 Günlük Hava Durumu: Bahar Havası, Ardından Soğuk Uyarı

İzmir’de hava daha da soğuyacak mı? Ilık başlayan hafta sonrası uzun vadede soğuk hava İzmir’i de etkileyecek mi? İzmir 5 günlük hava durumu tahminine göre yağmur ve sıcaklık düşüşü ne zaman başlayacak? İzmir 5 günlük hava tahmini ve 7 günlük görünüm haberimizde.

BirBilgi
  • 16.01.2026 14:52
  • Giriş: 16.01.2026 14:52
  • Güncelleme: 16.01.2026 14:54
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir 5 Günlük Hava Durumu: Bahar Havası, Ardından Soğuk Uyarısı
Foto: Depophotos

İzmir hava durumu aramalarında “İzmir’de yağmur var mı?”, “İzmir hava kaç derece olacak?” ve “İzmir 5 günlük hava durumu” soruları öne çıkıyor. Güncel tahminlere göre İzmir’de hafta boyunca ılık ve parçalı bulutlu bir hava etkili olurken, uzun vadede sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

İZMİR’DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (17–21 OCAK)

17 Ocak Cumartesi

  • Hadise: Parçalı bulutlu
  • En düşük: 5°C
  • En yüksek: 11°C

18 Ocak Pazar

  • Hadise: Parçalı bulutlu
  • En düşük: 3°C
  • En yüksek: 10°C

19 Ocak Pazartesi

  • Hadise: Parçalı bulutlu
  • En düşük: 2°C
  • En yüksek: 9°C

20 Ocak Salı

  • Hadise: Parçalı bulutlu
  • En düşük: 1°C
  • En yüksek: 10°C

21 Ocak Çarşamba

  • Hadise: Yağmurlu
  • En düşük: 4°C
  • En yüksek: 14°C

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
17 Ocak CumartesiParçalı bulutlu511
18 Ocak PazarParçalı bulutlu310
19 Ocak PazartesiParçalı bulutlu29
20 Ocak SalıParçalı bulutlu110
21 Ocak ÇarşambaYağmurlu414

UZUN VADELİ İZMİR HAVA DURUMU: SOĞUK HAVA UYARISI

Genel hava durumu haritalarına göre, önümüzdeki günlerin ardından ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu durumdan İzmir’in de etkilenmesi ve özellikle gece saatlerinde mevsim normallerinin altına inen sıcaklıkların görülmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte hissedilen soğuğun artabileceğini, özellikle sabah saatlerinde serin ve soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

İzmir’de yağmur var mı?

5 günlük tahmine göre yağış, 21 Ocak Çarşamba günü etkili olacak.

İzmir’de hava soğuyacak mı?

Evet. Uzun vadeli tahminlerde İzmir için soğuk hava uyarısı bulunuyor.

