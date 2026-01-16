İzmir 5 Günlük Hava Durumu: Bahar Havası, Ardından Soğuk Uyarısı

İzmir hava durumu aramalarında “İzmir’de yağmur var mı?”, “İzmir hava kaç derece olacak?” ve “İzmir 5 günlük hava durumu” soruları öne çıkıyor. Güncel tahminlere göre İzmir’de hafta boyunca ılık ve parçalı bulutlu bir hava etkili olurken, uzun vadede sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.