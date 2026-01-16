İzmir 5 Günlük Hava Durumu: Bahar Havası, Ardından Soğuk Uyarısı

17 Ocak Cumartesi
- Hadise: Parçalı bulutlu
- En düşük: 5°C
- En yüksek: 11°C
İzmir hava durumu aramalarında “İzmir’de yağmur var mı?”, “İzmir hava kaç derece olacak?” ve “İzmir 5 günlük hava durumu” soruları öne çıkıyor. Güncel tahminlere göre İzmir’de hafta boyunca ılık ve parçalı bulutlu bir hava etkili olurken, uzun vadede sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.
|Tarih
|Hadise
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|17 Ocak Cumartesi
|Parçalı bulutlu
|5
|11
|18 Ocak Pazar
|Parçalı bulutlu
|3
|10
|19 Ocak Pazartesi
|Parçalı bulutlu
|2
|9
|20 Ocak Salı
|Parçalı bulutlu
|1
|10
|21 Ocak Çarşamba
|Yağmurlu
|4
|14
Genel hava durumu haritalarına göre, önümüzdeki günlerin ardından ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu durumdan İzmir’in de etkilenmesi ve özellikle gece saatlerinde mevsim normallerinin altına inen sıcaklıkların görülmesi öngörülüyor.
Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte hissedilen soğuğun artabileceğini, özellikle sabah saatlerinde serin ve soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
5 günlük tahmine göre yağış, 21 Ocak Çarşamba günü etkili olacak.
Evet. Uzun vadeli tahminlerde İzmir için soğuk hava uyarısı bulunuyor.