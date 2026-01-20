İzmir 5 Günlük Hava Durumu | Hava Nasıl Olacak? (21-25 Ocak 2026)

Ege Bölgesi’nin en büyük şehirlerinden İzmir’de yaşayanlar için İzmir hava durumu tahminleri güncellendi. 21-25 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük tahmine göre kent genelinde yağışlı hava etkili olurken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK? (21-25 OCAK 2026)

Verilere göre İzmir’de hafta boyunca yağmur etkisini sürdürüyor. En düşük sıcaklıklar 5 dereceden başlayarak hafta sonuna doğru 12 dereceye kadar yükseliyor. En yüksek sıcaklıklar ise 17 dereceye kadar çıkıyor.

GÜN GÜN İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNİ

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 21 Ocak Çarşamba Yağmurlu 5 13 22 Ocak Perşembe Yağmurlu 10 13 23 Ocak Cuma Yağmurlu 10 16 24 Ocak Cumartesi Yağmurlu 11 17 25 Ocak Pazar Yağmurlu 12 17

21 Ocak Çarşamba İzmir Hava Durumu

Hafta yağışlı bir hava ile başlıyor. İzmir’de en düşük sıcaklık 5 derece, en yüksek sıcaklık ise 13 derece olarak ölçülüyor.

22 Ocak Perşembe İzmir Hava Durumu

Perşembe günü yağmur etkisini sürdürüyor. Gece sıcaklığı 10 dereceye yükselirken, gündüz sıcaklığı 13 derece seviyesinde kalıyor.

23 Ocak Cuma İzmir Hava Durumu

Cuma günü yağışlı hava devam ederken sıcaklıklar belirgin şekilde artıyor. En yüksek sıcaklık 16 dereceye kadar çıkıyor.

24 Ocak Cumartesi İzmir Hava Durumu

Hafta sonuna girilirken yağmurla birlikte ılıman bir hava hakim oluyor. Sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında seyrediyor.

25 Ocak Pazar İzmir Hava Durumu

Pazar günü de yağışlı hava İzmir genelinde etkili olmaya devam ediyor. En düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık ise 17 derece olarak tahmin ediliyor.

İzmir’de 5 gün boyunca yağmur var mı?

Evet. 21 Ocak Çarşamba gününden 25 Ocak Pazar gününe kadar yağışlı hava bekleniyor.

İzmir’de en sıcak gün hangisi?

24 ve 25 Ocak tarihlerinde en yüksek sıcaklık 17 derece ile haftanın en sıcak günleri olarak öne çıkıyor.

İzmir’de hava soğuk mu olacak?

Hayır. İzmir’de sıcaklıklar 5 ila 17 derece arasında seyredecek ve mevsim normallerinin üzerinde olacak.

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yağmurlu ancak ılık bir hava bekleniyor.

İzmir 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 21-25 Ocak 2026 tarihleri arasında kent genelinde yağışlı ancak ılıman bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kış soğukları hissedilmese de, özellikle dış planlar yapacak vatandaşların yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerekiyor.