İzmir 9. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen İzmir 9. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, bu yıl “Vicdanın Kadrajında” temasıyla gerçekleşecek. Festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Festivale bu yıl 88 ülkeden 675 film başvurusu yapıldı. Seçilen yapımlar; uzun metraj, belgesel, kısa film, animasyon ve deneysel kategorilerde izleyiciyle buluşacak. Festival programı, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Feminist Bakış Açısı” bölümüyle daha da genişliyor.

Festival Direktörü Gülten Taranç, şunları söyledi: "Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen başvurular ve kurduğumuz uluslararası iş birlikleri festivalimizin etkisini büyütüyor. Ancak tüm bu görünürlüğe rağmen bu yıl festivali şimdiye kadarki en düşük destekle gerçekleştiriyoruz. Bu durum, bağımsız kültür üretiminin kırılganlığını bir kez daha hatırlatırken dayanışmanın gücünü de ortaya koyuyor."

ULUSLARARASI KONUKLAR İZMİR’DE

Fransa’dan ödüllü yönetmen Houda Benyamina’nın yanı sıra Almanya’dan yönetmen Irene von Alberti, Almanya’dan belgesel sinemacı Sarah Anna Gross, İtalya’dan yönetmen ve yapımcı Antonio Palumbo Terzo, Sırbistan’dan yönetmen ve Balkan Film Directing Festival direktörü Darja Bajić ve Orta Asya’dan sinemacı Farzaniya Galikhanova festival kapsamında jüri üyelikleri, gösterimler ve ustalık sınıflarıyla izleyiciyle buluşacak.

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Divines filminin yönetmeni Houda Benyamina, festivalde bir ustalık sınıfı ile İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl festivalde En İyi Belgesel ödülünü kazanan Sarah Anna Gross da festival programı kapsamında bir ustalık sınıfı gerçekleştirecek.

ÖNE ÇIKAN GÖSTERİMLER

No Vacancy (Kanada)

An Afternoon With Niki-Revekka (Yunanistan)

Emraa Min Ward (Umman)

Enough Enough (Avusturya/Sırbistan/Karadağ)

Lykke Post Partum (İsveç)

“Carved By The Wind” filminin özel gösterimi kapsamında oyuncu Mahmoud Nasr da festivalde

GÖSTERİMLER VE ATÖLYELER

Festival, altı gün boyunca İzmir’in farklı kültür merkezlerinde gerçekleşecek yoğun bir program sunuyor. Gösterimler; Institut Français İzmir ve İtalyan Kültür Merkezi başta olmak üzere farklı mekânlarda gerçekleşecek. Programdan öne çıkan bazı başlıklar:

Açılış gününde Ça Reste Entre Nous ve Wild Strawberries

25 Nisan’da kısa film seçkileri ve No Vacancy

26 Nisan’da Dedemin Evi özel gösterimi

28 Nisan’da Houda Benyamina Yönetmenlik Ustalık Sınıfı ve Sarah Anna Gross Belgesel Ustalık Sınıfı

Festival boyunca ulusal ve uluslararası seçkiler

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu yıl yapılan gönüllü çağrısına 126 sinema öğrencisi başvurdu. Seçilen 12 gönüllü, festivalde organizasyon ekibinin aktif bir parçası olarak görev alacak. Festivalin önemli bir parçası haline gelen, yönetmen Aysim Türkmen’in yürüttüğü “İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri” bu yıl da genç sinemacılarla buluşacak.

Altı gün boyunca sürecek festival; gösterimler, söyleşiler ve atölyelerle sinemaseverleri kadınların hikâyelerini “vicdanın kadrajından” yeniden düşünmeye davet ediyor. Tüm gösterimlerin ücretsiz gerçekleşeceği festival, Institut Français İzmir, İtalyan Kültür Merkezi ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşacak.