İzmir açıklarında 24 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım saat 11.30 sıralarında, Seferihisar açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bottaki 24 göçmen (beraberinde 40 çocuk) güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.