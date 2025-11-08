Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir açıklarında 24 göçmen kurtarıldı

İzmir Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtaırlan göçmenlerin İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği bildirildi.

Güncel
  • 08.11.2025 09:27
  • Giriş: 08.11.2025 09:27
  • Güncelleme: 08.11.2025 09:30
Kaynak: ANKA
İzmir açıklarında 24 göçmen kurtarıldı
Fotoğraf: ANKA

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım saat 11.30 sıralarında, Seferihisar açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bottaki 24 göçmen (beraberinde 40 çocuk) güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

BirGün'e Abone Ol