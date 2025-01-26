İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 10.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, Menderes ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak açıklandı.

Özellikle İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de hissedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.