İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 10.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli tedirginliğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: DHA
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 10.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Menderes ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak açıklandı.
Özellikle İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de hissedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2025-01-26
Saat:10:21:36 TSİ
Enlem:37.87806 N
Boylam:26.9425 E
Derinlik:7.22 km
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