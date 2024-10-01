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İzmir açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, İzmir'in Karaburun açıklarında saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 11.01 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, İzmir ve çevresinde hissedildi.

Güncel
  • 01.10.2024 15:24
  • Giriş: 01.10.2024 15:24
  • Güncelleme: 01.10.2024 15:24
Kaynak: İHA
İzmir açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, saat 14.49’da Ege Denizinde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 11.01 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İzmir ve çevresinde de hissedildi.

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