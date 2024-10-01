İzmir açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, saat 14.49’da Ege Denizinde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 11.01 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İzmir ve çevresinde de hissedildi.