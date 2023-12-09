İzmir açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Foça, Selçuk ve Menderes açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili, Foça ve Menderes açıklarında lastik botlar ve can sallarında düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine olay yerlerine giden ekipler, Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına itilen 95 yabancı uyrukluyu kurtardı.

Dikili ve Selçuk açıklarında durdurulan lastik botlardaki 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.