İzmir Adnan Menderes Havalimanı Otopark Ücretleri | 2024 İzmir Adnan Menderes Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
2024 İzmir Adnan Menderes Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan Dalaman Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.
Araçlarını İzmir Adnan Menderes Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2024 İzmir Adnan Menderes Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2024 İzmir Adnan Menderes Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|7-15 Gün
|30 Gün
|Otomobil
|60 TL
|85 TL
|125 TL
|140 TL
|200 TL
|1.600 TL
|2.560 TL
|Otobüs, Kamyon
|70 TL
|110 TL
|135 TL
|180 TL
|245 TL
|1.900
|3.135 TL
|Motor
|30 TL
|40 TL
|50 TL
|65 TL
|100 TL
|800 TL
|1.280 TL
İzmir Adnan Menderes Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İzmir Adnan Menderes Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:
Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 60 TL
- 1-3 saat: 85 TL
- 3-6 saat: 125 TL
- 6-12 saat: 140 TL
- 12-24 saat: 200 TL
- 7-15 günlük abonman: 1.400 TL
- 30 günlük abonman: 2.240 TL
- 30 günlük abonman (Çoklu Çıkış): 3.200 TL
Otobüs, Kamyon Ücretleri:
- 0-1 saat: 70 TL
- 1-3 saat: 110 TL
- 3-6 saat: 135 TL
- 6-12 saat: 180 TL
- 12-24 saat: 245 TL
- 30 günlük: 3.390 TL
- 30 günlük abonman (Çoklu Çıkış): 3.918 TL
Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 30 TL
- 1-3 saat: 40 TL
- 3-6 saat: 50 TL
- 6-12 saat: 65 TL
- 12-24 saat: 100 TL
- 7-15 günlük: 800 TL
- 30 günlük abonman: 1.280 TL
- 30 günlük abonman (Çoklu Çıkış): 1.600 TL
Havalimanı otoparkları neden pahalı?
Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:
- Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
- Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
- Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.