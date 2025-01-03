İzmir Adnan Menderes Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 İzmir Adnan Menderes Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
2025 İzmir Adnan Menderes Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan Dalaman Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.
Araçlarını İzmir Adnan Menderes Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 İzmir Adnan Menderes Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 İzmir Adnan Menderes Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!
İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|Otomobil
|120 TL
|170 TL
|250 TL
|280 TL
|400 TL
|Otobüs, Kamyon
|140 TL
|210 TL
|270 TL
|360 TL
|490 TL
|Motor
|60 TL
|80 TL
|100 TL
|130 TL
|200 TL
İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ
İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İzmir Adnan Menderes Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:
Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 120 TL
- 1-3 saat: 170 TL
- 3-6 saat: 250 TL
- 6-12 saat: 280 TL
- 12-24 saat: 400 TL
Otobüs, Kamyon Ücretleri:
- 0-1 saat: 140 TL
- 1-3 saat: 220 TL
- 3-6 saat: 270 TL
- 6-12 saat: 360 TL
- 12-24 saat: 490 TL
Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 60 TL
- 1-3 saat: 80 TL
- 3-6 saat: 100 TL
- 6-12 saat: 130 TL
- 12-24 saat: 200 TL
HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?
Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:
- Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
- Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
- Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.