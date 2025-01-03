İzmir Adnan Menderes Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 İzmir Adnan Menderes Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

Araçlarını İzmir Adnan Menderes Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 İzmir Adnan Menderes Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 İzmir Adnan Menderes Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat Otomobil 120 TL 170 TL 250 TL 280 TL 400 TL Otobüs, Kamyon 140 TL 210 TL 270 TL 360 TL 490 TL Motor 60 TL 80 TL 100 TL 130 TL 200 TL

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İzmir Adnan Menderes Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 120 TL

1-3 saat: 170 TL

3-6 saat: 250 TL

6-12 saat: 280 TL

12-24 saat: 400 TL

Otobüs, Kamyon Ücretleri:

0-1 saat: 140 TL

1-3 saat: 220 TL

3-6 saat: 270 TL

6-12 saat: 360 TL

12-24 saat: 490 TL

Motor Ücretleri:

0-1 saat: 60 TL

1-3 saat: 80 TL

3-6 saat: 100 TL

6-12 saat: 130 TL

12-24 saat: 200 TL

HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz: