İzmir Aliağa'da orman yangını
İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemport Limanı yakınlarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Nemport Limanı civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.