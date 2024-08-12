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İzmir Aliağa'da orman yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemport Limanı yakınlarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 12.08.2024 15:56
  • Giriş: 12.08.2024 15:56
  • Güncelleme: 12.08.2024 15:59
Kaynak: AA
İzmir Aliağa'da orman yangını
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Nemport Limanı civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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