İzmir Aliağa'da orman yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.