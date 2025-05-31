İzmir Aliağa'da orman yangını
İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.