İzmir Aliağa'da orman yangını: Trafik Yeni Foça istikametine kapatıldı

İzmir’in Aliağa ilçesi sınırlarında yer alan Kuzey Ege Otoyolu üzerindeki Bozköy mevkiinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede trafik düzenlemesi yapıldı.

Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edilirken, sürücülerin güvenliği için otoyol üzerindeki Yeni Foça istikametindeki bağlantı kolu trafiğe kapatıldı. Trafik akışının geçici olarak Aliağa istikametine yönlendirildiği bildirildi.