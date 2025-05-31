İzmir Aliağa'daki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Alevler, ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.