İzmir Aliağa'daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Alevler, ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.