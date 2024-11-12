İzmir Avrupa’da son 8’de

Spor Servisi

Son Avrupa Şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Challenger Cup serisini namağlup kapatarak Final 8'e kaldı. İzmir BŞB, havuzda Challenger Cup'ta üçte üç yaparak sekizli finale kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, grubundaki son maçında ev sahibi VK Vojvodina'yı farklı mağlup etti ve grup lideri olarak Final 8'e yükseldi. Maçtaki ilk periyodu 2-1 önde kapatarak devreye 6-3 galip girdi. Üçüncü periyotta farkı arttıran İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çeyreği 11-4 üstünlükle tamamladı. Ekip havuzdan 13-8'lik skorla galip ayrıldı.