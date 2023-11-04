İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Manisa'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), gece saatlerinden sonra Muğla'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Aydın ve Manisa'da gece saatlerinden sonra, Muğla'da yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.