İzmir - Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otoyolu ücret tarifesi 2025

Ege Bölgesi'ndeki vatandaşların yoğunlukla kullandığı İzmir - Aydın otoyol ücretleri ne kadar? İzmir otoyol ücreti güzergahlara göre kaç lira? Işıkkent, Tahtalıçay, Torbalı, Belevi ve Germencik'ten Aydın'a geçiş ücreti ne kadar? İzmir - Aydın otoyol geçiş ücret tarifesi 2025 ücretleri şöyle:

Güzergah Otomobil Minibüs Yolcu Otobüsü Kamyon TIR Motosiklet Işıkkent - Aydın (Batı) 40 TL 45 TL 64 TL 82 TL 93 TL 18 TL Tahtalıçay - Aydın (Batı) 40 TL 45 TL 64 TL 82 TL 93 TL 18 TL Torbalı - Aydın (Batı) 40 TL 45 TL 56 TL 64 TL 82 TL 18 TL Belevi - Aydın (Batı) 29 TL 31 TL 36 TL 64 TL 82 TL 11 TL Germencik - Aydın (Batı) 27 TL 31 TL 36 TL 56 TL 64 TL 11 TL

Not: İzmir - Aydın ücretli otoyolu ücretr tarifesi 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.



