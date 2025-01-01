İzmir - Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otoyolu ücret tarifesi 2025
İzmir'den Aydın'a ücretli yolu kullanmak isteyen vatandaşlar, İzmir Aydın yolu geçiş ücretini merak ediyor. Peki İzmir-Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otomobil, otobüs, minibüs, otobüs, kamyon, TIR ve motosiklet ücretleri haberimizde.
Ege Bölgesi'ndeki vatandaşların yoğunlukla kullandığı İzmir - Aydın otoyol ücretleri ne kadar? İzmir otoyol ücreti güzergahlara göre kaç lira? Işıkkent, Tahtalıçay, Torbalı, Belevi ve Germencik'ten Aydın'a geçiş ücreti ne kadar? İzmir - Aydın otoyol geçiş ücret tarifesi 2025 ücretleri şöyle:
|Güzergah
|Otomobil
|Minibüs
|Yolcu Otobüsü
|Kamyon
|TIR
|Motosiklet
|Işıkkent - Aydın (Batı)
|40 TL
|45 TL
|64 TL
|82 TL
|93 TL
|18 TL
|Tahtalıçay - Aydın (Batı)
|40 TL
|45 TL
|64 TL
|82 TL
|93 TL
|18 TL
|Torbalı - Aydın (Batı)
|40 TL
|45 TL
|56 TL
|64 TL
|82 TL
|18 TL
|Belevi - Aydın (Batı)
|29 TL
|31 TL
|36 TL
|64 TL
|82 TL
|11 TL
|Germencik - Aydın (Batı)
|27 TL
|31 TL
|36 TL
|56 TL
|64 TL
|11 TL
Not: İzmir - Aydın ücretli otoyolu ücretr tarifesi 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.