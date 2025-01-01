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İzmir - Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otoyolu ücret tarifesi 2025

İzmir'den Aydın'a ücretli yolu kullanmak isteyen vatandaşlar, İzmir Aydın yolu geçiş ücretini merak ediyor. Peki İzmir-Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otomobil, otobüs, minibüs, otobüs, kamyon, TIR ve motosiklet ücretleri haberimizde.

BirBilgi
  • 01.01.2025 17:25
  • Giriş: 01.01.2025 17:25
  • Güncelleme: 01.01.2025 17:25
İzmir - Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otoyolu ücret tarifesi 2025

Ege Bölgesi'ndeki vatandaşların yoğunlukla kullandığı İzmir - Aydın otoyol ücretleri ne kadar? İzmir otoyol ücreti güzergahlara göre kaç lira? Işıkkent, Tahtalıçay, Torbalı, Belevi ve Germencik'ten Aydın'a geçiş ücreti ne kadar? İzmir - Aydın otoyol geçiş ücret tarifesi 2025 ücretleri şöyle:

GüzergahOtomobilMinibüsYolcu OtobüsüKamyonTIRMotosiklet
Işıkkent - Aydın (Batı)40 TL45 TL64 TL82 TL93 TL18 TL
Tahtalıçay - Aydın (Batı)40 TL45 TL64 TL82 TL93 TL18 TL
Torbalı - Aydın (Batı)40 TL45 TL56 TL64 TL82 TL18 TL
Belevi - Aydın (Batı)29 TL31 TL36 TL64 TL82 TL11 TL
Germencik - Aydın (Batı)27 TL31 TL36 TL56 TL64 TL11 TL

Not: İzmir - Aydın ücretli otoyolu ücretr tarifesi 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. 

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