İzmir - Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otoyolu ücret tarifesi 2025 (Güncel)

Ege Bölgesi'ndeki vatandaşların yoğunlukla kullandığı İzmir - Aydın otoyol ücretleri ne kadar? İzmir otoyol ücreti güzergahlara göre kaç lira? Işıkkent, Tahtalıçay, Torbalı, Belevi ve Germencik'ten Aydın'a geçiş ücreti ne kadar? İzmir - Aydın otoyol geçiş ücret tarifesi 2025 ücretleri şöyle:

Güzergah Otomobil Minibüs Yolcu Otobüsü Kamyon TIR Motosiklet Işıkkent - Aydın (Batı) 58 TL 65TL 92 TL 118 TL 134 TL 26 TL Tahtalıçay - Aydın (Batı) 58TL 65 TL 92 TL 118 TL 134 TL 26 TL Torbalı - Aydın (Batı) 58 TL 65 TL 92 TL 118 TL 134 TL 26 TL Belevi - Aydın (Batı) 42 TL 45 TL 52 TL 92 TL 118 TL 16 TL Germencik - Aydın (Batı) 39 TL 45 TL 52 TL 81TL 92 TL 16 TL

Not: İzmir - Aydın ücretli otoyolu ücretr tarifesi 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.



