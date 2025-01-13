İzmir - Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otoyolu ücret tarifesi 2025 (Güncel)
İzmir'den Aydın'a ücretli yolu kullanmak isteyen vatandaşlar, İzmir Aydın yolu geçiş ücretini merak ediyor. Peki İzmir-Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otomobil, otobüs, minibüs, otobüs, kamyon, TIR ve motosiklet ücretleri haberimizde.
Ege Bölgesi'ndeki vatandaşların yoğunlukla kullandığı İzmir - Aydın otoyol ücretleri ne kadar? İzmir otoyol ücreti güzergahlara göre kaç lira? Işıkkent, Tahtalıçay, Torbalı, Belevi ve Germencik'ten Aydın'a geçiş ücreti ne kadar? İzmir - Aydın otoyol geçiş ücret tarifesi 2025 ücretleri şöyle:
|Güzergah
|Otomobil
|Minibüs
|Yolcu Otobüsü
|Kamyon
|TIR
|Motosiklet
|Işıkkent - Aydın (Batı)
|58 TL
|65TL
|92 TL
|118 TL
|134 TL
|26 TL
|Tahtalıçay - Aydın (Batı)
|58TL
|65 TL
|92 TL
|118 TL
|134 TL
|26 TL
|Torbalı - Aydın (Batı)
|58 TL
|65 TL
|92 TL
|118 TL
|134 TL
|26 TL
|Belevi - Aydın (Batı)
|42 TL
|45 TL
|52 TL
|92 TL
|118 TL
|16 TL
|Germencik - Aydın (Batı)
|39 TL
|45 TL
|52 TL
|81TL
|92 TL
|16 TL
Not: İzmir - Aydın ücretli otoyolu ücretr tarifesi 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.