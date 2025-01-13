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İzmir - Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otoyolu ücret tarifesi 2025 (Güncel)

İzmir'den Aydın'a ücretli yolu kullanmak isteyen vatandaşlar, İzmir Aydın yolu geçiş ücretini merak ediyor. Peki İzmir-Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otomobil, otobüs, minibüs, otobüs, kamyon, TIR ve motosiklet ücretleri haberimizde.

BirBilgi
  • 13.01.2025 09:42
  • Giriş: 13.01.2025 09:42
  • Güncelleme: 13.01.2025 09:42
İzmir - Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İzmir Aydın otoyolu ücret tarifesi 2025 (Güncel)

Ege Bölgesi'ndeki vatandaşların yoğunlukla kullandığı İzmir - Aydın otoyol ücretleri ne kadar? İzmir otoyol ücreti güzergahlara göre kaç lira? Işıkkent, Tahtalıçay, Torbalı, Belevi ve Germencik'ten Aydın'a geçiş ücreti ne kadar? İzmir - Aydın otoyol geçiş ücret tarifesi 2025 ücretleri şöyle:

GüzergahOtomobilMinibüsYolcu OtobüsüKamyonTIRMotosiklet
Işıkkent - Aydın (Batı)58 TL65TL92 TL118 TL134 TL26 TL
Tahtalıçay - Aydın (Batı)58TL65 TL92 TL118 TL134 TL26 TL
Torbalı - Aydın (Batı)58 TL65 TL92 TL118 TL134 TL26 TL
Belevi - Aydın (Batı)42 TL45 TL52 TL92 TL118 TL16 TL
Germencik - Aydın (Batı)39 TL45 TL52 TL81TL92 TL16 TL

Not: İzmir - Aydın ücretli otoyolu ücretr tarifesi 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlidir. 

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