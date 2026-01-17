Giriş / Abone Ol
İzmir – Aydın Otoyolu Geçiş Ücreti Ne Kadar? İzmir Aydın Otoyolu Ücret Tarifesi 2026 (Güncel)

İzmir – Aydın otoyolu geçiş ücreti 2026 yılında ne kadar oldu? Işıkkent, Tahtalıçay (Havalimanı), Torbalı, Belevi ve Germencik güzergâhlarında otomobil, kamyon ve TIR ücretleri kaç TL? İzmir’den Aydın Batı çıkışına kadar otoyol ücretleri araç sınıfına göre nasıl değişiyor? İzmir Aydın otomobil, otobüs, minibüs, otobüs, kamyon, TIR ve motosiklet ücretleri haberimizde.

  • 17.01.2026 10:26
  • Giriş: 17.01.2026 10:26
  • Güncelleme: 17.01.2026 10:26
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir ile Aydın arasında ulaşımı sağlayan ücretli otoyolu kullanacak sürücüler, “İzmir Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar?” ve “İzmir–Aydın güzergâhlarına göre ücretler kaç TL oldu?” sorularına yanıt arıyor. 01 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan yeni tarifeyle birlikte otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, TIR ve motosiklet ücretleri güncellendi.

İZMİR – AYDIN OTOYOLU GENEL BİLGİLER

İzmir Aydın Otoyolu; Işıkkent, Tahtalıçay (Havalimanı), Torbalı, Belevi ve Germencik bağlantıları üzerinden Aydın Batı çıkışına kadar uzanıyor. 2026 yılı otoyol geçiş ücretleri araç sınıfına ve giriş–çıkış noktalarına göre değişiklik gösteriyor.

İZMİR – AYDIN OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ (AYDIN BATI – 2026)

Aşağıda yer alan ücretler Aydın Batı çıkışı esas alınarak belirlenmiş olup KDV dâhildir.

GüzergâhOtomobil
(1. Sınıf)		Minibüs
(2. Sınıf)		Otobüs
(3. Sınıf)		Kamyon
(4. Sınıf)		TIR
(5. Sınıf)		Motosiklet
(6. Sınıf)
Işıkkent – Aydın Batı73 TL82 TL115 TL148 TL168 TL33 TL
Tahtalıçay (Havalimanı) – Aydın Batı73 TL82 TL115 TL148 TL168 TL33 TL
Torbalı – Aydın Batı73 TL82 TL102 TL115 TL148 TL33 TL
Belevi – Aydın Batı53 TL56 TL65 TL102 TL115 TL20 TL
Germencik – Aydın Batı49 TL56 TL65 TL102 TL115 TL20 TL

İZMİR – AYDIN OTOYOLU ÜCRETLERİ NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Otoyol geçiş ücretleri; aracın dingil sayısı ve sınıfına, kullanılan giriş–çıkış mesafesine göre hesaplanıyor. Otomobil ve motosikletler en düşük tarifeden yararlanırken, kamyon ve TIR gibi ağır vasıtalarda ücretler daha yüksek uygulanıyor.

İzmir – Aydın otoyolu otomobil ücreti kaç TL?

2026 tarifesine göre Işıkkent’ten Aydın Batı’ya otomobil geçiş ücreti 73 TL’dir.

Belevi ve Germencik çıkışlarında otoyol ücreti ne kadar?

Belevi ve Germencik’ten Aydın Batı çıkışına otomobil ücreti 53 TL ve 49 TL olarak uygulanmaktadır.

İzmir – Aydın otoyolu ücretleri ne zamandan beri geçerli?

Bu tarifedeki otoyol geçiş ücretleri 01 Ocak 2026 saat 00:00 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

2026 yılında İzmir – Aydın otoyolunda geçiş ücretleri güncellenmiş olup, otomobiller için ücretler 49 TL ile 73 TL arasında değişmektedir. Araç sınıfı ve kullanılan güzergâha göre farklılaşan bu ücretler, şehirler arası yolculuk planlamasında önemli rol oynamaktadır.

