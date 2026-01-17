İzmir – Aydın Otoyolu Geçiş Ücreti Ne Kadar? İzmir Aydın Otoyolu Ücret Tarifesi 2026 (Güncel)

İzmir ile Aydın arasında ulaşımı sağlayan ücretli otoyolu kullanacak sürücüler, “İzmir Aydın otoyolu geçiş ücreti ne kadar?” ve “İzmir–Aydın güzergâhlarına göre ücretler kaç TL oldu?” sorularına yanıt arıyor. 01 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan yeni tarifeyle birlikte otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, TIR ve motosiklet ücretleri güncellendi.

İZMİR – AYDIN OTOYOLU GENEL BİLGİLER

İzmir Aydın Otoyolu; Işıkkent, Tahtalıçay (Havalimanı), Torbalı, Belevi ve Germencik bağlantıları üzerinden Aydın Batı çıkışına kadar uzanıyor. 2026 yılı otoyol geçiş ücretleri araç sınıfına ve giriş–çıkış noktalarına göre değişiklik gösteriyor.

İZMİR – AYDIN OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ (AYDIN BATI – 2026)

Aşağıda yer alan ücretler Aydın Batı çıkışı esas alınarak belirlenmiş olup KDV dâhildir.

Güzergâh Otomobil

(1. Sınıf) Minibüs

(2. Sınıf) Otobüs

(3. Sınıf) Kamyon

(4. Sınıf) TIR

(5. Sınıf) Motosiklet

(6. Sınıf) Işıkkent – Aydın Batı 73 TL 82 TL 115 TL 148 TL 168 TL 33 TL Tahtalıçay (Havalimanı) – Aydın Batı 73 TL 82 TL 115 TL 148 TL 168 TL 33 TL Torbalı – Aydın Batı 73 TL 82 TL 102 TL 115 TL 148 TL 33 TL Belevi – Aydın Batı 53 TL 56 TL 65 TL 102 TL 115 TL 20 TL Germencik – Aydın Batı 49 TL 56 TL 65 TL 102 TL 115 TL 20 TL

İZMİR – AYDIN OTOYOLU ÜCRETLERİ NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Otoyol geçiş ücretleri; aracın dingil sayısı ve sınıfına, kullanılan giriş–çıkış mesafesine göre hesaplanıyor. Otomobil ve motosikletler en düşük tarifeden yararlanırken, kamyon ve TIR gibi ağır vasıtalarda ücretler daha yüksek uygulanıyor.

İzmir – Aydın otoyolu otomobil ücreti kaç TL?

2026 tarifesine göre Işıkkent’ten Aydın Batı’ya otomobil geçiş ücreti 73 TL’dir.

Belevi ve Germencik çıkışlarında otoyol ücreti ne kadar?

Belevi ve Germencik’ten Aydın Batı çıkışına otomobil ücreti 53 TL ve 49 TL olarak uygulanmaktadır.

İzmir – Aydın otoyolu ücretleri ne zamandan beri geçerli?

Bu tarifedeki otoyol geçiş ücretleri 01 Ocak 2026 saat 00:00 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

2026 yılında İzmir – Aydın otoyolunda geçiş ücretleri güncellenmiş olup, otomobiller için ücretler 49 TL ile 73 TL arasında değişmektedir. Araç sınıfı ve kullanılan güzergâha göre farklılaşan bu ücretler, şehirler arası yolculuk planlamasında önemli rol oynamaktadır.