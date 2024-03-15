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İzmir-Aydın Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.03.2024 23:49
  • Giriş: 15.03.2024 23:49
  • Güncelleme: 15.03.2024 23:49
Kaynak: AA
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir istikameti Selatin Tüneli çıkışında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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