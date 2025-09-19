İzmir barajlarındaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor: Tahtalı Barajı 17 yılın en düşük seviyesinde!

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre; günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketilen İzmir'de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 4,60'lara düştü.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 0,35, Ürkmez Barajı'nda yüzde 3,76, Balçova Barajı'nda yüzde 8,49, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 51'e geriledi. Gördes Barajı'nda bu yıl hiç su kalmadı.