İzmir Barosu Başkanı ve Genel Sekreteri’ne yönelik tehdit davasında ilk duruşma görüldü: Tutuklu yargılanan sanık tahliye edildi

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran’a sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanan Türker Eriş’in yargılandığı davanın ilk duruşması, İzmir 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tüketici mahkemesinde görülen bir dava nedeniyle İzmir Barosu Adli Yardım Merkezi’ne başvuran Türker Eriş’e merkez tarafından avukat atandı. Ancak Eriş’in eylem ve tutumları nedeniyle görevlendirilen avukatlar görevi iade etti. İddiaya göre Eriş, bu gelişmenin ardından İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran’a yönelik sosyal medyada tehdit ve hakaret içeren mesajlar paylaştı.

Baro Başkanı Yılmaz ve Genel Sekreter Dalkıran, Eriş hakkında “tehdit”, “hakaret”, “ısrarlı takip”, “kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme” ve “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Eriş hakkında 23 Aralık 2024 tarihinde gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan Eriş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine Eriş, 29 Aralık 2024’te tutuklandı.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanık Eriş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, müştekiler Sefa Yılmaz ve Zöhre Dalkıran’ın yanı sıra İzmir Barosu temsilcileri, baro üyesi avukatlar ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Ercan Demir de hazır bulundu.

SANIK ERİŞ: "PAYLAŞIMLARI YAPTIM AMA KASTIM YOKTU"

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Türker Eriş, “Dava sürecimde Baro’ya gidip avukat istedim ama kimse ilgilenmedi. Kimseyle şahsi sorunum yok. Özür dilerim. Paylaşımları yaptım ama müştekileri kastetmedim” dedi. Eriş ayrıca, sosyal medyadan yaptığı silahlı paylaşımlarda yer alan silahların gerçek olmadığını belirtti.

YILMAZ: "KURUMSAL YAPIYA YÖNELİK BİR SALDIRIDIR"

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, sanığı tanımadığını belirterek, “Baro tarafından kendisine beş kez avukat atanmıştır. Bu süreç kurumsal yapıya zarar verme amacı taşımaktadır. Bu cesaretin temelinde cezasızlık yatıyor. Baro’nun kendisine avukat vermemesi gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Kurumun imza yetkilisi olarak şahsıma yönelik saldırı gelişti. Hem şahsıma hem çocuğuma yönelik mesajlar gönderildi” ifadelerini kullandı ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE VE EV HAPSİ KARARI

Mahkeme, İzmir Barosu ve TBB temsilcilerinin eylemin görev sırasında işlendiği gerekçesiyle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği ve İzmir Barosu ile TBB'nin davaya katılım yönündeki taleplerini değerlendirdi. Ancak görevsizlik ve İzmir Barosu ile TBB'nin katılım talebi reddedildi.

Sanık Eriş son sözlerinde, “Tehdit kastım yoktu. Videoları yanlışlıkla attım. Tehdit etmek isteseydim WhatsApp’tan gönderirdim” dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının değerlendirilmesi için rapor alınmasına ve ev hapsi uygulanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İZMİR BAROSU VE TBB'DEN KARARA TEPKİ

Duruşma sonrası İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Bugün müştekilerin de cezalandırılabileceği bir süreci yaşadık. Bu dava, şahsımıza değil kurumsal kimliğimize yapılmış bir saldırıdır. Mahkeme, Avukatlık Kanunu’nun 57. maddesini göz ardı etmiştir. Sanığın tahliye edilmesi ve uyarı niteliğinde kararlarla sürecin geçiştirilmesi, avukatlara karşı işlenen suçlarda cezasızlık politikasının devam ettiğini göstermektedir. Bu kararlar, cesaretlendirici niteliktedir ve caydırıcılıktan uzaktır” dedi. Yılmaz, İzmir Barosu olarak karara itiraz edeceklerini de sözlerine ekledi.

TBB Başkan Yardımcısı Ercan Demir ise, “Bir ceza mahkemesinin avukatlık mesleğine bakış açısını sergileyen kararlarla karşılaştık. Avukatlar hem Anayasa hem de Avukatlık Kanunu uyarınca kamu görevi yürütmektedir. Buna rağmen bugün yargılama yapılan eylem basit bir suç olarak değerlendirilmiştir. İzmir Barosu ve TBB’nin müdahillik talepleri, savcının olumlu görüşüne rağmen reddedilmiştir. TBB’nin müdahilliği bu dosyada kabul edilmeyecekse hangi dosyada kabul edilecek?” diye konuştu. Demir, Türkiye Barolar Birliği olarak İzmir Barosu’nun yanında olduklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.