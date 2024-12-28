İzmir Barosu Başkanı ve Genel Sekreteri’ni ölümle tehdit etmişti: Adli kontrolle serbest bırakıldı

İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz ve Genel Sekreteri Avukat Zöhre Dalkıran’ın bir süredir kendilerine ve ailelerine yönelik tehdite ve hakarete maruz kaldıkları gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulundukları şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Barosu tarafından konuya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada, “Bu aşamadan sonra baro yöneticilerimizin ve ailelerinin karşılaşacağı bir saldırının sorumluları suç vasfını hatalı tayin ederek şüphelide ceza almayacağı inancı oluşturan, şüpheliyi cesaretlendiren ve suikast düzenleyeceğini açıkça paylaşmasına vesile olanlardır” ifadelerine yer verildi.

İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz ve Genel Sekreteri Avukat Zöhre Dalkıran’ın görevleri nedeniyle bir süredir tehdit, hakaret, ısrarlı takip, kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarına maruz kaldıkları aktarılan açıklamada, “Başkanımızın ve Genel Sekreterimizin bu suçlara maruz kalmasının sebebi, şüphelinin daha önce İzmir Barosu Adli Yardım Merkezi'ne başvuruları üzerine avukat görevlendirmelerinin yapılması ancak görevlendirilen avukatların şüphelinin eylem ve tavırları nedeniyle görevi iade etmeleri nedeniyle son başvurusunun reddedilmesidir. Bu karar üzerine şüpheli Başkanımız Avukat Sefa Yılmaz ve Genel Sekreterimiz Avukat Zöhre Dalkıran'a yönelik ölüm tehditleri içeren videolar ve mesajlar göndermeye başlamış, aynı şekilde meslektaşlarımızın çocuklarının doğum tarihlerini ve isimlerini elde ederek bu bilgilerle tehditlerini ve ısrarlı takibini sürdürmüştür” denildi.

Şüpheli hakkında 23 Aralık tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, “Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli savcılıkta verdiği ifadede suçlarını ikrar etmiştir. Ne var ki savcılık şüpheliyi ‘ısrarlı takip ve kadına karşı tehdit’ suçlarından ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişse de ilgili hakimlik dosyadaki delillere rağmen şüpheli hakkında ‘mağdura yaklaşmamak ve haftada 1 gün kolluğa imza vermek’ tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek şüpheliyi serbest bırakmıştır” ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞIM YAPTI

Açıklamada, şüphelinin serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından “Uyarı atışı için hazır ve nazır :) Göz altında değil göz önündeyim Sağır olsanız duyacak kör olsanız göreceksiniz :) Suikast paket” şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

“Şüpheli, adli kontrol kararından aldığı güven ve cesaretle, serbest kalır kalmaz baro yönetimine suikast düzenleyeceğini sosyal medya hesaplarından paylaşma cüretini göstermiştir.”

CEZASIZLIK POLİTİKASINA SON VERİLMELİ

Avukatlara yönelik şiddete karşı yürütülen cezasızlık politikasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Üzülerek belirtmek isteriz ki yaşanan süreçte eylemlerini İzmir Barosu Genel Sekreteri olan kadın meslektaşımız üzerinde yoğunlaştıran şüpheli hakkında verilen etkisiz adli kontrol kararı şüphelinin cesaretlendirilmesinden başka bir sonuç doğurmamıştır. Bu aşamadan sonra baro yöneticilerimizin ve ailelerinin karşılaşacağı bir saldırının sorumluları suç vasfını hatalı tayin ederek şüphelide ceza almayacağı inancı oluşturan, şüpheliyi cesaretlendiren ve suikast düzenleyeceğini açıkça paylaşmasına vesile olanlardır” denildi.