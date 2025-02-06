İzmir Barosu Başkanı Yılmaz: “Depremi kader olarak kabul etmiyoruz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılında, İzmir Barosu tarafından Baro Bahçe’de anma töreni düzenlendi.

Depremde yaşamını yitirenler için gerçekleştirilen törende, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “İki yıl önce bugün, sabaha karşı saat 04:17’de ve öğleden sonra saat 13:24’te Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana geldi. Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bu felakette taş üstünde taş kalmadı. Aradan geçen iki yılda gerçekten yaralar sarıldı mı? Neler yapıldı? Hepimiz yakından takip ediyoruz. Birçok meslektaşımız, özellikle dört ili büyük oranda etkileyen bu yıkımla ilgili davaları takip ediyor" dedi.

Yılmaz, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:



"Hepimiz deprem bölgesinde yaşıyoruz. İzmir için de bunu her zaman söylüyoruz. Zaten ülkemizin neredeyse tamamı deprem kuşağında. Ancak biz, hiçbir zaman depremi bir kader olarak kabul etmedik. Alınması gereken önlemler var ve hepimiz bunların neler olduğunu biliyoruz. Birçok televizyon programında, panellerde ve açık oturumlarda bu konular tartışıldı. Peki, sonuç?Son beş yıl içinde ülkemizde üç kez imar barışı adı altında düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yaptığı bir konuşmada, ‘Depremden önce 205 bin vatandaşımıza yapı kayıt belgesi verdik, hayırlı olsun’ dedi. Malatya’da 88 bin, Kahramanmaraş’ta 144 bin kişiye bu belgeler verildi. Peki, en büyük yıkım ve en fazla can kaybı nerede yaşandı? Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da. 53 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Birçoğu çocuktu, aileler yok oldu. Yapı kayıt belgelerini büyük bir müjde gibi sunanlar, bu binaların mezarlıklara döndüğünü gördüklerinde hiçbir sorumluluk üstlenmedi. Üstelik ne dediler? 2024 yerel seçimlerinden önce Hatay’a giderek, ‘Merkezi yönetimle yerel yönetimler el ele vermezse o kente hizmet gelmez. Hatay’a hizmet geldi mi? Hayır, gelmedi. Demek ki Hatay garip kaldı’ dediler. İşte biz, depremi siyasete alet eden bir anlayıştan bahsediyoruz."

"SORUMLU OLMASI GEREKENLER, SORUNLULUK ALMAMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR"

"Bu ülkede gerçekten sorumlu olması gerekenler, sorumluluk almamak için her yolu deniyor. Cezasızlık politikası gözümüzün içine baka baka devam ettiriliyor. Mücadelemiz işte bunlarla. İzmir Depremi’nin de üzerinden neredeyse beş yıl geçti ama hâlâ sorunlar çözülmedi. Çözülmesi için gerçek bir irade ortaya konmuyor. Gerçek sorumlular yargı önüne çıkarılmıyor. Bundan sonraki mücadelemizi daha da yükselterek devam ettirme kararlılığındayız. Hukuka, adalete ve insan haklarına uygun kararların alınmasını bekliyoruz. Yargının, toplum vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde karar vermesini istiyoruz. Bu depremlerde 100’e yakın avukat ve stajyer avukatı da kaybettik. Hakimler ve savcılar da enkaz altında kalarak hayatlarını yitirdi. Buradan, tüm vefat eden yurttaşlarımızı saygıyla anıyorum. 100 binin üzerinde yaralı var. Biliyoruz ki beden yaraları iyileşebilir ancak bu insanların ruhlarındaki yaralar asla kapanmayacak. Hepsine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kaybettiğimiz canlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz.”