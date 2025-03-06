İzmir Barosu hakkında savcılığa suç duyusu

Haber Merkezi

İzmir Barosu seçimlerinde yaptığı konuşmada "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarının araştırılmasını isteyen Aryen Turan ile dönemin Baro Başkanı Özkan Yücel ve genel kurulun divan başkanı Pulat Hüseyin Gago hakkında disiplin kovuşturmasına izin verilmemesi gerekçesiyle İzmir Barosu yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AA’nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda baronun yönetim kurulu başkanı Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin "görevi kötüye kullandığı" iddia edildi.

DAVA AÇILMIŞTI

İzmir Barosu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle açılan soruşturmalara gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Avukat Aryen Turan hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.