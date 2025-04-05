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İzmir Barosu: Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız

Avukatlar günü nedeniyle açıklama yapan İzmir Barosu, "Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız" dedi.

Güncel
  • 05.04.2025 13:03
  • Giriş: 05.04.2025 13:03
  • Güncelleme: 05.04.2025 13:11
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir Barosu: Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız
Fotoğraf: DepoPhotos

İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

"Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız" denilen açıklamanın tamamında şöyle:

“Hak ve özgürlüklerin, hukuk devletinin ve adaletin teminatı olan biz avukatlar; Adaletin, ancak güçlü bir savunmayla ayakta kalacağını biliyor ve yılmadan mücadele ediyoruz.

Ekonomik baskılara, fiziksel şiddete ve itibarsızlaştırma politikalarına rağmen, cübbesini iliklemeden, görevini onurla sürdüren; biat etmeyen, susmayan, teslim olmayan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlarız. Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız.”

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