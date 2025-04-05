İzmir Barosu: Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız

İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

"Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız" denilen açıklamanın tamamında şöyle:

“Hak ve özgürlüklerin, hukuk devletinin ve adaletin teminatı olan biz avukatlar; Adaletin, ancak güçlü bir savunmayla ayakta kalacağını biliyor ve yılmadan mücadele ediyoruz.

Ekonomik baskılara, fiziksel şiddete ve itibarsızlaştırma politikalarına rağmen, cübbesini iliklemeden, görevini onurla sürdüren; biat etmeyen, susmayan, teslim olmayan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlarız. Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız.”