İzmir Barosu "katliam yönetmeliği"nin iptali için dava açtı

Kamuoyunda, “Katliam Yasası” olarak anılan ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan kanunun ardından 13 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Yönetmeliğine tepkiler sürüyor.

İzmir Barosu da, yönetmeliğin uluslararası sözleşmelere, Anayasa'ya ve Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırı olduğunu belirtti. Hayvanları Uygulama Yönetmeliği’nin iptali için Danıştay’da dava açtı.

İzmir Barosu’nun yaptığı açıklamada idarenin keyfi ve denetimi zor bir takdir yetkisiyle hareket etmesine yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Söz konusu yönetmelik, hukuk devletinin temel unsurlarından belirlilik ilkesini keyfi ve denetimi mümkün olmayan uygulamalara sebebiyet vermesi sebebiyle Anayasa ile güvence altına alınan hukuki öngörülebilirlik kuralını ihlal etmektedir. Hayvanları Koruma Kanununun adı ve amacıyla çelişen idareye sınırları belirsiz bir takdir yetkisi tanıyan veteriner hekimlik mesleğinin doğasına, meslek kurallarına ve mevzuatına aykırı bir şekilde veteriner hekimleri hayvanları öldürmeye zorlayan hayvanların yuvalandırılmalarını engelleyecek düzenlemeler getiren katliam yönetmeliğinin hukuki ve vicdani hiçbir yönü yoktur” denildi.

"MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMİYORUZ"

Açıklamada şunlar belirtildi: "Yapılan ve yapılacak olan katliamların sorumluluğunun kanun ve yönetmelik iptal edilmediği sürece hepimizin üzerinde olduğunu bir kere daha hatırlatıyor ve tarihe not düşüyoruz. Hukuk devletinin gereği olarak katliam yasasının ve yönetmeliğinin acilen yürürlüğünün durdurularak iptal edilmesini bekliyor; İzmir Barosu olarak her bir canlının yaşam hakkı ve özgürlüğü için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."