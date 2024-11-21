İzmir Barosu: Mahruki'nin tutuklanması ifade özgürlüğüne saldırıdır

İzmir Barosu, AKUT'un kurucusu ve eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medya hesabından Yüksek Seçim Kurulu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiası ile tutuklanmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada tutuklama kararının hukuk devleti ilkesinin bir kez daha açıkça ihlali olduğu belirtildi.

Evrensel'in haberine göre; Mahruki hakkında; iddia edilen suçun hiçbir unsuru oluşmamasına rağmen soruşturma açılmasının tutuklamanın bir tedbirden ziyade cezalandırma, baskı altına alma ve kamuoyunu yıldırma aracı olarak kullanıldığının en büyük ispatı olduğu ifade edildi.

İKTİDARIN AMACI SİYASİ MUHALİFLERİ SUSTURMAK

Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasının, ifade özgürlüğüne açık bir saldırı olduğu gibi siyasi iktidarın muhalifleri susturmak ve toplumu dizayn etmek üzere yargıyı araç olarak kullandığının ve yargının siyasallaştığının göstergesi olduğu belirtildi. Açıklamanın devamı şöyle: "İzmir Barosu olarak siyasi iktidarca her gün bir yenisi eklenen bu hukuksuzlukları asla kabul etmiyoruz.Yargı üzerinden elinizi çekin! Hukuk devleti gereklerini yerine getirin! Nasuh Mahruki ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır ve derhal serbest bırakılmalıdır"