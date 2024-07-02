İzmir Barosu'ndan Bakan Şimşek'e tepki: Vergi kaçıranlardan hesap sorulsun

Bakan Mehmet Şimşek’in avukatların gelir beyanının incelenmesine dair yaptığı açıklamaya İzmir Barosu tepki gösterdi. Açıklamada, avukatların ağır vergi yükü altında ezildiğini ve birçok avukatın asgari ücretin altında gelir elde ettiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında avukatlara vergi incelemesi yoluyla gereğinin yapılacağını belirtmesi üzerine İzmir Barosu, Şimşek’e tepki gösterdi.

İzmir Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘’Yargının olmazsa olmazı, savunmayı temsil eden avukatların büyük çoğunluğu, kötü ekonomik ve politik yönetim nedeniyle neredeyse sefalet koşullarında yaşamakta olup ofis giderlerini ve sosyal sigorta primlerini dahi karşılayamaz haldedir. CMK ücretleri ile geçinmeye çalışan genç avukatlar, geç ödemeler ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altındaki ücretler nedeniyle ekonomik açmazda olup zorlukla mesleklerini yürütmeye çalışmaktadır. Birçok avukat maliyetleri karşılayamadığı için ofislerini kapatıp evlerinden veya sanal ofislerden çalışmak zorunda kalmıştır. Türkiye’de avukatlık mesleği, yalnızca itibar açısından değil ekonomik olarak da tarihinin en kötü dönemini yaşamaktadır. Bakan Şimşek, ülkeyi sefalete sürükleyen ekonomi politikalarının doğurduğu olumsuz sonuçları, doktorlar, avukatlar, mali müşavirler gibi serbest meslek gruplarına yüklemeye çalışmaktadır” denildi.

"PEŞKEŞ ÇEKTİĞİ SERMAYEYE YÜKLEMELİDİR"

"Şimşek, ekonomik krizin faturası krizin müsebbiblerine sormalıdır" diye vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siyasal iktidar milyonlarca dolarlık vergi borcu bir kalemde silinen, borçları kamu bankalarınca kredilendirilerek faizsiz taksitlendirilen, hiçbir vergi incelemesine tabi tutulmayan, her yıl varlık barışı, matrah artırımı gibi düzenlemelerle ödüllendirilen sermaye sahiplerine yönelmelidir. Bakan Şimşek, kamu bankalarından alınan ve ödenmeyen kredilerin hesabını sormalıdır. Bu yükü yurttaşa, ekonomik ve fiziksel şiddete maruz bırakarak itibarsızlaştırmaya çalıştıkları avukatlara değil ekonomik krizleri fırsata çevirerek servetlerine servet katan, ülkenin kaynaklarını peşkeş çektikleri sermayeye yüklemelidir. Ülkeyi sömürerek zenginleşenlerden tahsil edilecek vergilerin toplam miktarı, ekonomik krizi büyük ölçüde sonlandıracak büyüklüktedir."