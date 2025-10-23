İzmir Barosu'ndan 'Savunma Nöbeti' çağrısı

İzmir Barosu, talimatlarla yürütülen yargıya biat etmediği için tutuklanan tüm avukatlar için Savunma Nöbeti başlattığını duyurdu ve tüm halkı bu nöbete davet etti. İstanbul Barosu ise nöbete otobüs kaldırılacağını duyurdu.

23 EKİM 13.00'TE İZMİR ADLİYESİ'NDE

İzmir Barosu'nun çağrısı şöyle:

"Talimatlı yargıya biat etmediği için hukuksuz şekilde gözaltına alınan, tutuklanan, yıllardır cezaevinde tutulan tüm meslektaşlarımız için başlayan "Savunma Nöbeti" 23 Ekim saat 13.00'te İzmir Adliyesi'nde! Tüm meslektaşlarımızı savunmaya davet ediyoruz"