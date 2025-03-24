İzmir Barosu’ndan gözaltı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan kitlesel protestolar sürüyor. İzmir'de sabahın erken saatlerinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İzmir Barosu'nun eski başkanlarından Av. Özkan Yücel ve Av. Göksel Akbaba, SOL Parti İzmir İl Sözcüsü, BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.

İzmir Barosu yaşanan gözaltılara tepki gösterirken, İzmir Adliyesi içinde nöbet gerçekleştirileceği açıklandı.

NÖBETE ÇAĞRI

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde, İzmir Barosu önceki dönem başkanlarından ve bu dönem Türkiye Barolar Birliği İzmir Delegesi olan Av. Özkan Yücel ve Av. Göksel Akbaba, evlerinden gözaltına alınmıştır. Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşülmüş; hem günlerdir TEM ve Bozyaka Emniyet Amirliği’nde hukuksuz şekilde gözaltında tutulan hem de bugün gözaltına alınan meslektaşlarımız serbest bırakılana kadar adliye içindeki nöbetimizin sürdürüleceği belirtilmiştir” denildi.

İzmir’deki avukatları İzmir Adliyesi içindeki nöbete davet eden İzmir Barosu, yaptığı açıklamada, “Avukatlara ve avukatlar üzerinden tüm topluma büyük bir korku dalgası yaratılmak istenmektedir. Bu operasyonları yürütenler şunu iyi bilsinler: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz! Meslektaşlarımızı ve protestolarda gözaltına alınan tüm yurttaşlarımızı derhal serbest bırakın” ifadelerine yer verdi.