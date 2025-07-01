İzmir Barosu’ndan gözaltılara tepki: Yargı eliyle siyaset dizaynına hayır

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve birçok belediye bürokratı, sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İzmir Barosu, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonun İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kriminalize etmeyi amaçladığını ve masumiyet karinesini yok saydığını belirtti.

Baro, gözaltına alınan kişilerin ikametgâhlarının ve işyerlerinin belli olduğuna dikkat çekerek, ifadeye çağrılmaları halinde gelecekleri bilinirken yapılan şafak baskınlarının hukuki olmadığını vurguladı.

“KAYBETMEYE MAHKUMDUR”

Açıklamada, “Yargı eliyle siyaset dizaynına hayır. Kaybedilen seçimlerin yargı eliyle geri kazanılmaya çalışıldığı; demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve temel hak ve özgürlüklerin yok edilmek istendiği bir engizisyon iklimi yaratılmak istenmektedir. Ancak bilinmelidir ki; bu çabalar demokrasi, hukuk devleti ve özgürlük mücadelesi karşısında kaybetmeye mahkumdur” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması; evrensel hukuk ilkelerine, adil yargılanma hakkına ve insan onuruna saygılı bir yargı sürecinin işletilmesi gerekmektedir. İzmir Barosu olarak; süreci yakından takip ettiğimizi ve İzmir halkının iradesine yönelen her türlü saldırı karşısında görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.”