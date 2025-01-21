İzmir Barosu’ndan iktidara soruşturma tepkisi: "Siyasal iktidar ülkemizi totalitarizme doğru sürüklemektedir"

İzmir Barosu, İstanbul’da başlayarak art arda devam eden kayyum atamaları ve gözaltılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Anayasa’ya uygunluk çağrısı yaparken baskı politikalarına son verilmesi gerektiğini belirtti.

"SİYASAL İKTİDAR ÜLKEMİZİ TOTALİTARİZME DOĞRU SÜRÜKLEMEKTEDİR1

Baro tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde son dönemde gerçekleşen kayyım atamaları, belediye başkanlarının tutuklanması, yargı erkinin görevine giren ceza soruşturmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı tarafından muhalif belediyelere gözdağı veren açıklamalar yapılması, gazetecilerin tutuklanması ile birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş’ın gözaltına alınması bir bütün olarak göstermektedir ki, siyasal iktidar ülkemizi totalitarizme doğru sürüklemektedir.

"HUKUK DIŞI UYGULAMALARA DERHAL SON VERİLMELİDİR"

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, düşünceyi açıklama hakkı ve basın özgürlüğü, Anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış olup bu hakların siyasi amaçlarla keyfi şekilde ihlal edilmesi kabul edilemez. Anayasanın üstünlüğü ilkesi gereğince yasama, yürütme ve yargı organları ile idari makamlar Anayasa’ya uygun davranmakla yükümlüdür. Son dönemde yaşananlar, ülkemizde Anayasa hükümlerinin siyasal iktidar eliyle etkisiz hale getirildiğini göstermektedir.

Gelinen süreç itibariyle ortaya çıkan tablo demokrasi ve insan hakları açısından kabul edilebilir değildir. Gazeteciler ve siyasal parti yöneticilerine yönelik hukuk dışı uygulamalara derhal son verilmelidir. İzmir Barosu olarak her koşulda demokrasiye ve temel hak ve özgürlüklere sahip çıkacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”