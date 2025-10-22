İzmir Bayraklı'da patlama: Bir kişi yaralandı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde meydana gelen patlamada bir ev yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki 75 yaşındaki Mustafa Demir yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olayın, gaz birikmesi sonucu yaşandığı değerlendiriliyor.

Olayı haber alıp gelen Demir'in oğlu, evli 2 çocuk babası Umut Demir, "Babam zaman zaman gelip bahçemize bakmak için burada kalıyor. Olayı haber verdiler geldim. Patlama sesi duymuşlar. Patlamanın nedenini bilmiyorum. Babam yaralanmış. Ufak tefek yanıkları varmış, hastaneye kaldırılmış" dedi.

'BASINÇLA HAVAYA FIRLAYIP YERE DÜŞMÜŞ'

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan, "Muhtarlıktaydım. Bir cenaze vardı. Oraya gitmek için bindiğim, 3 tekerlekli motorum, patlama sesiyle sarsıldı. Dumanı görünce hemen olay yerine geldim. Mustafa amcayı dışarıya çıkarıyorlardı. Yoğun bir duman vardı. Her taraf çok kötüydü. Yetkilileri aradım. Mustafa amcanın bilinci açıktı. Basınçla havaya fırlayıp, yere düşmüş. Vücudunda yanıklar vardı" diye konuştu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçede iki katlı bir binanın LPG patlaması sonucu çökmesine ilişkin, "Büyük bir felaketin aslında eşiğinden dönülmüş. Yan taraftaki hem evlerde hem iş yerlerinde büyük tahribatlar meydana gelmiş. Oralarda da kimsenin olmayışı yine bu yönüyle can kayıplarının önüne geçilmiş. Çok büyük bir felaket atlattık" dedi.

"TÜPLER AÇIK BIRAKILMIŞ"

Olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, muhtemelen atölye olarak kullanılan bir yerde tüplerin açık bırakılması sonucu olayın meydana geldiğini ifade etti.

Olayda yaralanan Mustafa Demir'in hastanede tedavi altına alındığını hatırlatan Önal, "Temennimiz bir an önce sağlığına kavuşması. Büyük bir felaketin aslında eşiğinden dönülmüş. Yan taraftaki hem evlerde hem iş yerlerinde büyük tahribatlar meydana gelmiş. Oralarda da kimsenin olmayışı yine bu yönüyle can kayıplarının önüne geçilmiş. Çok büyük bir felaket atlattık. Bayraklımıza, kentimize geçmiş olsun diliyoruz. Mustafa amcamızın da bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

Eski tip tüplerin mutfaklarda ve ısınmada kullanıldığına işaret eden Önal, "O yönüyle kış aylarının gelmesiyle birlikte bütün vatandaşlarımızı bu yönüyle daha duyarlı, daha sorumlu davranmaya davet ediyorum. Gerekirse kontrol ettiklerini bir daha kontrol etsinler" dedi.