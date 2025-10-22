İzmir Bayraklı’da patlama: Bir ev yıkıldı, yaralılar var

(İZMİR) - İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi’nde meydana gelen patlamada iki katlı bina çöktü. Enkaz altından 80 yaşındaki bir vatandaş yaralı olarak kurtarılırken, bir kişiye daha ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi’nde meydana gelen patlamada, iki katlı bir bina çöktü. Edinilen bilgiye göre olay, 7190 Sokak’ta bulunan binada, LPG gazı kaynaklı bir patlama sonucu yaşandı.

Patlamanın ardından çöken binanın enkazı altında kalan 80 yaşındaki bir erkek vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, olay anında binada en az bir kişinin daha bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında olduğu değerlendirilen kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın nedeni ve olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.