İzmir Bergama'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.16'da orman yangını çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.