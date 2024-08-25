İzmir Bergama’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir Bergama'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
İzmir'in Bergama ilçesinde fıstık çamlarının bulunduğu tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ayvatlar Mahallesi'ndeki fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu özel mülkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çam ormanlarının bulunduğu bölgedeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ile yer ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve yöre sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.