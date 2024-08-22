İzmir Bergama’da iş cinayeti

Emek Servisi

İzmir Bergama’nın Ürkütler Mahallesi’nde bulunan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) şantiyesinde çalışan Vural Meydan, iş makinesiyle 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Meydan, önceki gün akşamüzeri mesai bitiminden sonra eve dönmeyince ailesi yetkililere haber verdi.

Meydan’ı bulmak için saha çalışması yapan işçiler, operatörün iş makinesiyle 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak kaza yaptığını tespit etti. İşçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi. Ekipler arazide yaklaşık 2 kilometre yürüyerek kaza alanına ulaştı. Uçurumdan düşerek parçalanan iş makinesinin yanında ise Meydan’ın cansız bedeni bulundu. Önceki gün akşamüzeri 17.00’de meydana geldiği öğrenilen olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.