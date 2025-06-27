İzmir Bornova'daki orman yangınında zarar görenler yaşadıklarını anlattı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında ev ve araçları zarar gören vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Yakaköy Mahallesi'nde bugün bir evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların neden olduğu yangın, rüzgarın etkisiyle önce evin arazisine daha sonra ormana sıçradı.

Yangının sürdüğü bölgede 455 ev tahliye edilirken, yangının kontrol altına alınması için 10 uçak, 16 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 372 personelle çalışma gerçekleştiriliyor.

Yangının kontrol altına alındığı kısımlarda ise yangının neden olduğu zarar gözlemlendi. İlk belirlemelere göre 1 ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 9 ev kısmen zarar gördü, 4 araç ve 1 motosiklet yandı.

Evi zarar gören Anıl Akbaba, AA muhabirine, yangın esnasında dışarıda olduklarını ve yangın haberi alır almaz bölgeye geldiklerini söyledi.

Eve ilk geldiğinde yangının küçük bölgede başladığını ifade eden Akbaba, şunları kaydetti:

"Yangın daha evimizin yakınlarına bile gelmemişti, 3 dakika içerisinde evimizin üstünden alevler resmen bahçemize doğru indi. Burası alev topuydu. Arabamız karşıdaydı, arabamızın yan tarafı yandı ve karşı tarafa sıçradı. Ne olduğunu anlayamadık, birdenbire oldu. Canımızı zor kurtardık. Köpeklerimiz vardı, köpeklerimizi kucaklayarak çıkardık. Her yer bir anda alev topuna dönüştü."

- Destek için geldi, motosikleti yandı

Bölgede yardım faaliyetinde bulunan Enes Yıldırım, Manisa'daki işinden çıktıktan sonra Bornova ilçesindeki yangın alanına geldiğini anlattı.

Yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini aktaran Yıldırım, "Motosikletimi bıraktığım yerden yaklaşık 150 metre ileride dumanlar vardı. Rüzgar aşağıya doğru esiyordu, yangına müdahale ettikten sonra döndüğümde motosikletimin tamamen yanmış olduğunu gördüm. Çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Allah beterinden korusun." dedi.