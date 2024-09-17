İzmir BŞB'nin sutopunda rakipleri netleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sutopu kadın takımının Challenger Cup'taki rakipleri belli oldu. Sutopunda geçen sezon aynı kupada şampiyon olarak Avrupa'da bunu başaran ilk Türk takımı olan İzmir temsilcisi, gözünü bir kez daha kupaya dikti. İzmir BŞB, İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılan kura çekiminde A Grubu’nda yer aldı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde yapılacak organizasyonda mavi-beyazlılar, A Grubu'nda Sırbistan'dan VK Vojvodina, İngiltere'den City Of Manchester ve Malta'dan Sliema ASC ile eşleşti. Grubunda ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmalar 7-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.