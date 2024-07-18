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İzmir Buca'da orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Güncel
  • 18.07.2024 14:52
  • Giriş: 18.07.2024 14:52
  • Güncelleme: 18.07.2024 14:56
Kaynak: AA
İzmir Buca'da orman yangını
Fotoğraf: AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Artıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Yangının 15.35'te çıktığı ve ilk müdahalenin de 15.45'de yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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