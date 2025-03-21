İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan "demokrasiye sahip çıkın" çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, demokrasiye sahip çıkılması çağrısı yaparak, “İçinizdeki korku ve endişeye şöyle seslenin, 'Gerçekten bunun için mücadele etmeye değmez mi? Gerçekten kendi hakkımızın savunulması, sözümüzün geçerli olması için mücadele etmeye değmez mi?' Değer… Lütfen demokrasiye sahip çıkın” dedi.

Tugay, katıldığı bir etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve ardından yaşanan sürece ilişkin konuştu. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin demokrasi için mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Tugay, şunları kaydetti:

“BÖYLE BİR ÜLKEDE KİMSE DOĞRU ŞEYLERİN OLMASINI BEKLEMESİN”

“Eğer sahip olduğumuz demokrasinin anlamını, onun bize sağladığı doğru zeminin ne kadar değerli olduğunu, adaleti sağlayacak şekilde hukukun işlemesinin ne kadar doğru olduğunu anlayamadıysak, bizim geleceğimiz yoktur. Böyle bir ülkede kimse doğru şeylerin olmasını beklemesin. Bize kendi egosu, çıkarı, geleceğiyle ilgili hayalleri olan değil bu ülkeyle ilgili sorumluluklarını yerine getiren yöneticiler lazım. Bu yöneticileri nerden bulacağız? İçimizden seçeceğiz. Akla, bilime, aydınlığa, insan haklarına, doğa hakkına önem veren, ortak akılla, katılımcı anlayışla hareket eden insanları seçeceğiz. Peki demokrasi olmazsa, birileri gelip de ‘Benden başka kimse olmayacak, burnunu çıkaranı tutar kulağından hapse atarım’ derse nereye gider bu iş? İçinizdeki korku ve endişeye şöyle seslenin: Gerçekten bunun için mücadele etmeye değmez mi? Gerçekten kendi hakkımızın savunulması, sözümüzün geçerli olması için mücadele etmeye değmez mi? Değer…

“ÇÖZÜLMEYEN HANGİ SORUNUMUZ VARSA ARKA PLANINDA KÖTÜ YÖNETİM VAR”

Demokraside sandık konur, o sandığa insanlar aday olarak ismini yazar, halkın tercihi seçilir. Birisine ‘Sen aday olamazsın’ der engel olursanız orada işler bozulur. Üstelik halka yalan söylerseniz, yalanlarla insanları kandırmaya çalışırsanız bu sistem yürümez. Bu ülkenin aydınlık zihinli insanlarının üzerine düşen en önemli sorumluluk nedir biliyor musunuz? Eğer kendinizi bu ülkenin sorumlu bir yurttaşı olarak hissediyorsanız, önümüzdeki seçimin en doğru, en adil şekilde yapılması lazım. O seçim ne zaman olursa olsun ve kim aday olursa olsun, o seçimi doğru insanlar kazanmak zorunda. Aksi takdirde hepimiz çok derin bir karanlığın içine gireceğiz. Bu gerçekle lütfen yüzleşin. Çözülmeyen hangi sorunumuz varsa arka planında kötü yönetim var. Lütfen demokrasiye sahip çıkın. ”