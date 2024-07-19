İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması Haydar İnanır evinde hayatına son verdi. İnanır’ın ölüm nedeni araştırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması Haydar İnanır, intihar etti.

İnanır'ın Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana koruması olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Egedesonsöz'den Ender Aldanmaz’ın aktardığına göre İnanır, evinde silahla hayatına son verdi.

Olayla ilgili savcılık soruşturmasını sürdürüyor.

Cemil Tugay, yerel seçimlerin ardından İnanır’ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.

Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü istisnai kadrosu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ismini göndermişti.

Bakanlıkta açıktan atanma talebi bulunan İnanır’ın intihar sebebi ise henüz bilinmiyor.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İnanır'ın cenazesi 19 Temmuz 2024 (bugün) ikindi namazına müteakip Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacak.

Konuya ilişkin Cmhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın yakın çalışma arkadaşı ve il başkan yardımcımız Cem Doğan'ın yeğeni Haydar İnanır'ı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz."