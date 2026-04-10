İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Bornova Belediye Başkanı'nın serbest bırakılmasına dair açıklama

İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile beraberindeki 3 kişi hakkında tutuksuz yargılama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheliler hakkında karar açıklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A., mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görev yapan A.A. ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kararın ardından İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Stresli bir gece geçirdik. Bütün avukat arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız dosyada hiçbir şey olmadığını defaatle söylediler. Tabii ki ülkede yaşanan sorunlardan kaynaklı hepimiz stresli bir gece geçirdik. Çok şükür, serbest bırakıldı tüm arkadaşlarımız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Bir daha böyle süreçler yaşanmasın. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun” dedi.

“İZMİR HALKI BİLSİN Kİ BİZLER GERÇEKTEN HİZMET İÇİN BURADAYIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ben de başından beri takip edebildiğim kadarıyla tutuklama ile ilgili hiçbir gerekçenin olmadığını, dolayısıyla aslında normalde beklenen sonucun bu olduğunu söyleyebilirim. Tabii biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlığıyla ilgili verilen pek çok karar arkada bazı siyasi şeyler olduğunu düşündürüyor. O nedenle gerçekten endişelenmiştik bu saatlere kadar. Ama çok şükür, doğru bir kararla bugün salıverildi arkadaşımız. Yani adaletin sağlanması için çalışan herkese çok teşekkür etmek lazım. Hem yargı tarafında hem savunma tarafında hukukçu arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür etmemiz lazım. Hukukun adaleti sağlaması hepimiz için çok değerli. Mücadelemizin en önemli şeylerinden birisi, herkesin hakkını hukukunu gözeten bir hukuk sisteminin doğru bir şekilde işlemesi. Bugün güzel bir şekilde sonuçlandı. Belediye başkanımıza, onun çalışma arkadaşlarına, bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesine ben de çok geçmiş olsun diyorum. Yarın görevinin başında olacak. Bizler de onu görevinin başında gördükçe çok mutlu olacağız. Ailesi gerçekten o bekleme sürecinde gözümüzün önünde perişan oldu. Hepimiz o anları yaşadık. Daha çok çalışacağız, daha iyi şeyler yapacağız. Kendimize, birbirimize çok destek olacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. İzmir halkı bilsin ki bizler gerçekten hizmet için buradayız. Daha iyisini yapmak için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.